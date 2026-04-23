Tiques : comment s’en protéger et que faire en cas de piqûre ?
Vous trouverez dans cet article quelques conseils pour éloigner les tiques, reconnaître une piqûre et savoir quoi faire en cas de piqûre.
Si vous trouvez une tique gorgée de sang sur votre corps, comme celle-ci du genre Ixodes, vous courez un risque accru de contracter une maladie.
Alors que nous nous apprêtons à sortir pour profiter du plein air à mesure que les beaux jours reviennent, il nous faut garder à l'esprit que nous ne sommes pas les seuls à nous réjouir du retour de la chaleur. Des printemps plus chauds et des étés plus longs sont synonymes d'une saison des tiques plus longue. Ces insectes font déjà leur apparition dans certaines régions et, d'ici mai, la saison des tiques battra son plein, comme le confirme Thomas Daniels, codirecteur du Vector Ecology Lab au Lewis Calder Center, Fordham Biological Field Station à Armonk dans l'État de New York.
« Pour l'instant, nous observons les adultes qui ont survécu à l'hiver et comme les températures remontent assez rapidement, je m'attends à ce que nous voyions apparaître des nymphes d'ici peu » affirme Thomas Daniels. « C'est lorsque les nymphes feront leur apparition que nous commencerons à vraiment nous inquiéter ».
La meilleure façon d'éviter de contracter une maladie transmise par une tique est, évidemment, de ne pas se faire piquer par une tique. « Lorsque l'on est dans la nature et que l'on voit ces panneaux indiquant "ne pas nourrir les animaux", cela signifie qu'il ne faut pas nourrir [les oiseaux] et les rongeurs, mais je pense que cela devrait aussi s'appliquer aux invertébrés » indique Lyric Bartholomay, entomologiste à l'université du Wisconsin à Madison (UW). « Nous devrions vraiment essayer de ne pas nourrir ces suceurs de sang non plus ».
Rentrer votre pantalon dans vos chaussettes constitue un moyen efficace d'empêcher les tiques d'atteindre la peau de vos jambes.
COMMENT SE PROTÉGER DES TIQUES ?
Les deux astuces principales sont de porter les vêtements adaptés et d'utiliser un répulsif lorsque vous vous trouvez dans une zone où il y a des tiques.
« Si vous vous promenez dans des zones herbeuses ou boisées, portez un long pantalon et un haut à manches longues, puis inspectez vos vêtements et votre peau à la recherche de tiques à votre retour » conseille Timothy Brewer, médecin spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA).
Lyric Bartholomay recommande également de porter des vêtements clairs afin de repérer plus facilement les tiques, et de rentrer votre pantalon dans vos chaussettes pour les empêcher de remonter le long de vos jambes.
« Je pense qu'il y a une certaine peur que les tiques tombent des arbres mais, généralement, ce n'est pas de cette façon qu'elles agissent » affirme Michael Reiskind, entomologiste à l'université d'État de Caroline du Nord (NC State).
Comme elles recherchent généralement des animaux plus petits, elles s'accrochent souvent au niveau de la taille ou en dessous puis remontent le long du corps. Un comportement courant est celui de « quête » : les tiques grimpent au sommet d'un brin d'herbe et attendent ensuite avec les pattes avant tendues, prêtes à s'accrocher dès qu'un hôte passe à côté.
Utilisez un répulsif efficace contre les tiques, qui contient du DEET. La concentration en DEET détermine la durée d'action du produit ; ainsi, si vous ne restez dans l'habitat des tiques qu'une heure environ, une concentration plus faible suffit selon Michael Reiskind. Si vous y restez plus longtemps, optez pour une concentration allant jusqu'à 25 % ou renouvellez l'application du produit répulsif.
Si vous êtes souvent à l'extérieur, pensez à traiter vos vêtements avec de la perméthrine, un insecticide qui repousse les tiques, conseille Thomas Daniels. Ensuite, « inspectez-vous dès que vous rentrez » ajoute-t-il. Même s'il faut généralement entre vingt-quatre et quarante-huit heures à une tique pour transmettre la maladie de Lyme, d'autres maladies, telles que l'anaplasmose et la babésiose, peuvent se transmettre plus rapidement. « Les taux de ces maladies sont bien plus faibles mais elles peuvent vous rendre plus malade » indique-t-il.
Lorsque vous vous inspectez à la recherche de tiques, commencez par vérifier vos chevilles et vos jambes si vous n'êtes resté que peu de temps à l'extérieur, explique Michael Reiskind. En revanche, si vous y êtes resté plusieurs heures ou plusieurs jours, elles peuvent s'être déplacées n'importe où ; demandez donc à un ami ou à un membre de votre famille de vérifier également votre dos et votre cuir chevelu. Les aines, les aisselles et le cuir chevelu comptent parmi les endroits les plus courants où l'on retrouve des tiques.
QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UNE TIQUE SUR VOUS ?
Vous devez retirer la tique mais veillez à retirer son corps entier, y compris son appareil buccal. Utilisez un tire-tique (ou une pince à épiler si vous n'en avez pas), placez-le sous la tique puis tirez-la doucement mais fermement vers le haut tout en effectuant un mouvement circulaire.
Pour se protéger des moustiques et des tiques, les recrues de la Marine des États-Unis s'aspergent de répulsif pendant un camp d'entraînement à Parris Island, en Caroline du Sud.
N'écrasez jamais une tique et ne la saisissez pas au niveau du milieu de son corps car vous risqueriez de réinjecter son contenu dans votre corps, avertit Lyric Bartholomay. Elle rappelle également de ne jamais utiliser de Vaseline, d'allumettes ou tout autre produit recommandé par les remèdes de grand-mère pour retirer une tique.
Il est ensuite recommandé de nettoyer la zone de la piqûre avec de l'alcool ou un antiseptique.
COMMENT SAVOIR SI VOUS AVEZ ÉTÉ PIQUÉ PAR UNE TIQUE ?
Selon Michael Reiskind, il n'existe malheureusement aucun moyen de distinguer facilement une piqûre de tique de la piqûre ou de la morsure d'un autre animal, comme une araignée ou un moustique.
« La seule façon de savoir avec certitude si vous avez été piqué par une tique, c'est de la voir accrochée à votre peau, en train de vous piquer » explique-t-il.
Cependant, les tiques ne se contentent pas de piquer et de partir. Elles s'installent pour se remplir de sang et les adultes restent accrochées pendant un jour ou deux avant d'être complètement gorgées de sang, raison pour laquelle de nombreuses personnes les repèrent avant qu'elles ne tombent. Les nymphes sont bien plus petites, de la taille d'une graine de pavot ; elles sont donc plus difficiles à repérer et peuvent tomber avant même que vous ne les ayez remarquées.
Une piqûre de tique se présente souvent sous la forme d'une petite bosse rouge comme une piqûre de moustique désagréable. Si une éruption cutanée apparaît, cela signifie que vous avez développé une infection, même s'il est impossible d'en déterminer la nature à partir de l'éruption seule. Michael Reiskind explique que l’érythème migrant caractéristique, une éruption cutanée en forme d'œil de bœuf que beaucoup associent à la maladie de Lyme, peut être causée par d'autres agents pathogènes transmis par les tiques, et il est tout à fait possible d'avoir contracté une maladie, que l'éruption cutanée présente un aspect différent ou pas.
QUE FAIRE SI VOUS AVEZ ÉTÉ PIQUÉ PAR UNE TIQUE ?
Les symptômes des maladies transmises par les tiques comprennent la fièvre, les maux de tête, les douleurs articulaires et une éruption cutanée, explique Timothy Flanigan, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'université Brown. Si vous présentez de la fièvre, faites un malaise ou constatez une éruption cutanée après être allé dans une zone où les tiques sont actives, Timothy Flanigan et Timothy Brewer recommandent de consulter votre médecin traitant.
« Si vous n'êtes pas gravement malade, il n'est probablement pas nécessaire de vous rendre aux urgences » indique Timothy Brewer. Même s'il est possible de se faire dépister pour les maladies transmises par les tiques, ces tests détectent les anticorps qui peuvent mettre plusieurs semaines à apparaître dans le sang, précise-t-il. « Si nous avons des raisons valables de soupçonner une infection transmise par les tiques, nous allons commencer le traitement. Nous n'attendrons pas les résultats du test ».
Si vous trouvez une tique gorgée de sang sur votre corps qui est manifestement là depuis un certain temps, vous courez un risque accru de contracter une maladie. Si vous présentez des symptômes (fièvre, fatigue, érythème migrant, etc.), consultez un médecin qui, une fois le diagnostic confirmé, pourra vous prescrire un traitement antibiotique adapté, par exemple contre la bactérie Borrelia à l'origine de la maladie de Lyme. De nombreuses autres maladies transmises par les tiques et causées par des bactéries sont également traitées par des antibiotiques mais les maladies parasitaires, telles que la babésiose, peuvent nécessiter un traitement différent tandis qu'aucun traitement n'est connu pour les maladies virales, comme l'encéphalite à tiques.
Si vous conservez la tique après l'avoir retirée, certains laboratoires peuvent l'analyser pour détecter la présence d'agents pathogènes. Il existe également le programme CiTIQUE, un programme de recherche participative visant à améliorer les connaissances sur les tiques et les agents pathogènes qu’elles transmettent. Les citoyens peuvent y participer en signalant leurs piqûres et en envoyant les tiques piqueuses en laboratoire pour analyse.
OÙ SE TROUVENT LES ZONES À RISQUE EN FRANCE ?
On trouve des tiques sur tous les continents et dans toutes les régions de France.
Ixodes ricinus est la tique la plus répandue en France. Elle est susceptible de transmettre, entre autres, la bactérie responsable de la maladie de Lyme.
Mais les espèces de tiques sont porteuses d'autres maladies. Par exemple, l'encéphalite à tiques, une maladie infectieuse virale qui peut rester asymptomatique ou finir par atteindre le système nerveux central, touche particulièrement les régions de l’Est et d'Auvergne-Rhône-Alpes. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une infection virale transmise par la tique Hyalomma marginatum, est présente en Corse et, depuis peu, dans les régions du sud de la France.
Selon Thomas Daniels, il est également important de noter que la zone de répartition des tiques s'étend. « Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la situation évolue constamment » affirme-t-il. La hausse des températures n'est qu'un aspect de cette expansion : des tiques comme la Hyalomma marginatum ont réussi à s'installer en métropole française (elle n'était jusqu'alors présente qu'en Corse), et Ixodes ricinus a pu migrer en altitude.
« Vous avez peut-être grandi dans une région où les tiques n'étaient pas un problème mais cela ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas dans cinq ans, dans deux ans ou dès la semaine prochaine » souligne Thomas Daniels.
Alors, où que vous soyez cet été, restez vigilant : inspectez votre corps à la recherche de tiques, utilisez un répulsif et portez des vêtements adaptés. Et si vous vous faites piquer, ne paniquez pas.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.