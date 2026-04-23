Tiques : comment s’en protéger et que faire en cas de piqûre ?

N'écrasez jamais une tique et ne la saisissez pas au niveau du milieu de son corps car vous risqueriez de réinjecter son contenu dans votre corps, avertit Lyric Bartholomay. Elle rappelle également de ne jamais utiliser de Vaseline, d'allumettes ou tout autre produit recommandé par les remèdes de grand-mère pour retirer une tique.

Il est ensuite recommandé de nettoyer la zone de la piqûre avec de l'alcool ou un antiseptique.

COMMENT SAVOIR SI VOUS AVEZ ÉTÉ PIQUÉ PAR UNE TIQUE ?

Selon Michael Reiskind, il n'existe malheureusement aucun moyen de distinguer facilement une piqûre de tique de la piqûre ou de la morsure d'un autre animal, comme une araignée ou un moustique.

« La seule façon de savoir avec certitude si vous avez été piqué par une tique, c'est de la voir accrochée à votre peau, en train de vous piquer » explique-t-il.

Cependant, les tiques ne se contentent pas de piquer et de partir. Elles s'installent pour se remplir de sang et les adultes restent accrochées pendant un jour ou deux avant d'être complètement gorgées de sang, raison pour laquelle de nombreuses personnes les repèrent avant qu'elles ne tombent. Les nymphes sont bien plus petites, de la taille d'une graine de pavot ; elles sont donc plus difficiles à repérer et peuvent tomber avant même que vous ne les ayez remarquées.

Une piqûre de tique se présente souvent sous la forme d'une petite bosse rouge comme une piqûre de moustique désagréable. Si une éruption cutanée apparaît, cela signifie que vous avez développé une infection, même s'il est impossible d'en déterminer la nature à partir de l'éruption seule. Michael Reiskind explique que l’érythème migrant caractéristique, une éruption cutanée en forme d'œil de bœuf que beaucoup associent à la maladie de Lyme, peut être causée par d'autres agents pathogènes transmis par les tiques, et il est tout à fait possible d'avoir contracté une maladie, que l'éruption cutanée présente un aspect différent ou pas.

QUE FAIRE SI VOUS AVEZ ÉTÉ PIQUÉ PAR UNE TIQUE ?

Les symptômes des maladies transmises par les tiques comprennent la fièvre, les maux de tête, les douleurs articulaires et une éruption cutanée, explique Timothy Flanigan, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'université Brown. Si vous présentez de la fièvre, faites un malaise ou constatez une éruption cutanée après être allé dans une zone où les tiques sont actives, Timothy Flanigan et Timothy Brewer recommandent de consulter votre médecin traitant.

« Si vous n'êtes pas gravement malade, il n'est probablement pas nécessaire de vous rendre aux urgences » indique Timothy Brewer. Même s'il est possible de se faire dépister pour les maladies transmises par les tiques, ces tests détectent les anticorps qui peuvent mettre plusieurs semaines à apparaître dans le sang, précise-t-il. « Si nous avons des raisons valables de soupçonner une infection transmise par les tiques, nous allons commencer le traitement. Nous n'attendrons pas les résultats du test ».

Si vous trouvez une tique gorgée de sang sur votre corps qui est manifestement là depuis un certain temps, vous courez un risque accru de contracter une maladie. Si vous présentez des symptômes (fièvre, fatigue, érythème migrant, etc.), consultez un médecin qui, une fois le diagnostic confirmé, pourra vous prescrire un traitement antibiotique adapté, par exemple contre la bactérie Borrelia à l'origine de la maladie de Lyme. De nombreuses autres maladies transmises par les tiques et causées par des bactéries sont également traitées par des antibiotiques mais les maladies parasitaires, telles que la babésiose, peuvent nécessiter un traitement différent tandis qu'aucun traitement n'est connu pour les maladies virales, comme l'encéphalite à tiques.

Si vous conservez la tique après l'avoir retirée, certains laboratoires peuvent l'analyser pour détecter la présence d'agents pathogènes. Il existe également le programme CiTIQUE, un programme de recherche participative visant à améliorer les connaissances sur les tiques et les agents pathogènes qu’elles transmettent. Les citoyens peuvent y participer en signalant leurs piqûres et en envoyant les tiques piqueuses en laboratoire pour analyse.

OÙ SE TROUVENT LES ZONES À RISQUE EN FRANCE ?

On trouve des tiques sur tous les continents et dans toutes les régions de France.

Ixodes ricinus est la tique la plus répandue en France. Elle est susceptible de transmettre, entre autres, la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Mais les espèces de tiques sont porteuses d'autres maladies. Par exemple, l'encéphalite à tiques, une maladie infectieuse virale qui peut rester asymptomatique ou finir par atteindre le système nerveux central, touche particulièrement les régions de l’Est et d'Auvergne-Rhône-Alpes. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une infection virale transmise par la tique Hyalomma marginatum, est présente en Corse et, depuis peu, dans les régions du sud de la France.

Selon Thomas Daniels, il est également important de noter que la zone de répartition des tiques s'étend. « Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la situation évolue constamment » affirme-t-il. La hausse des températures n'est qu'un aspect de cette expansion : des tiques comme la Hyalomma marginatum ont réussi à s'installer en métropole française (elle n'était jusqu'alors présente qu'en Corse), et Ixodes ricinus a pu migrer en altitude.

« Vous avez peut-être grandi dans une région où les tiques n'étaient pas un problème mais cela ne veut pas dire qu'elles ne le seront pas dans cinq ans, dans deux ans ou dès la semaine prochaine » souligne Thomas Daniels.