La maladie de Lyme se propage rapidement à travers le monde

Avec plusieurs vaccins en cours de développement, les scientifiques ont bon espoir de pouvoir prévenir la maladie d’ici quelques années. Un vaccin humain mis au point par Pfizer et son partenaire biotechnologique français, Valneva, en est actuellement à ses essais de phase 3. Moderna travaille sur une version ARNm, et les chercheurs de MassBiologics de l’UMass Chan Medical School développent un traitement à base d’anticorps anti-Lyme.

ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC

Il est facile de négliger une morsure de tique. En mars 2005, après avoir nettoyé un cabanon à son domicile du Maryland, Earle Baily, personnalité publique américaine, a découvert ce qu’il pensait être une piqûre d’araignée. Quelques semaines plus tard, il ressentait des douleurs dans les extrémités. Au cours des mois suivants, des symptômes neurologiques ont commencé à apparaître : il se déplaçait vers la droite lorsqu’il marchait, ses articulations lui faisaient mal et sa peau était extrêmement sensible. Les mouvements de ses mains étaient saccadés et, un jour, il n’a plus pu déverrouiller sa porte d’entrée.

Il a consulté six médecins et s’est heurté à une suite de mauvais diagnostics, mais a fini par comprendre qu’il avait été mordu par une tique de l’espèce Ixodes scapularis et qu’il était atteint de la maladie de Lyme. Cet automne-là, B. Robert Mozayeni, spécialiste en médecine interne à North Bethesda, a confirmé ses soupçons et lui a assuré qu’il allait le guérir. Il lui a alors prescrit un cocktail d’antibiotiques lourds, d’infusions et de vitamines. Cette épreuve a duré deux ans, mais Bailey a fini par se rétablir.

Il n’est pas étonnant que le corps médical n’ait pas reconnu la maladie à l’époque de sa morsure, il y a dix-huit ans, car la maladie de Lyme était relativement nouvelle et était seulement en train d’apparaître dans de nouvelles régions. Les mauvais diagnostics restent cependant un problème courant, aujourd’hui encore.

ORIGINE ET TRANSMISSION

Près d’un demi-siècle s’est écoulé depuis que la maladie a été identifiée pour la première fois à Old Lyme, dans le Connecticut, en 1975. Elle a attiré l’attention lorsqu’un groupe d’enfants a développé des symptômes inexpliqués, semblables à ceux de la polyarthrite rhumatoïde. En 1982, l’entomologiste médical Wilhelm Burgdorfer, qui se décrit lui-même comme un « chirurgien des tiques », a identifié la cause : la bactérie Borrelia burgdorferi, qui n’avait pas encore été découverte. Cette dernière se transmet à l’humain par la morsure d’une tique infectée par la bactérie. Borrelia mayonii, une deuxième bactérie de Lyme moins répandue, a été découverte plus tard aux États-Unis, et deux autres espèces, Borrelia afzelii et Borrelia garinii, sont responsables de la plupart des infections en Europe, où plus de 200 000 cas sont diagnostiqués chaque année.

Les tiques attrapent la bactérie en se nourrissant sur des hôtes infectés, tels que des souris à pattes blanches (le principal réservoir de la maladie), mais aussi d’autres petits mammifères et des cerfs de Virginie. Borrelia burgdorferi reste ensuite dans l’appareil digestif de la tique pendant des mois, jusqu’à ce que l’arthropode trouve une nouvelle victime pour son prochain repas. Avec l’afflux de sang du corps de la tique, la bactérie se transforme. Elle cesse de produire une protéine de surface, l’OspA, qui les ancre dans l’intestin. Elles peuvent alors se déplacer vers les glandes salivaires de l’animal. Lorsque la tique mord sa prochaine victime, les bactéries traversent alors la plaie et pénètrent dans le système de leur nouvel hôte.

Le processus qui sépare la morsure de la transmission prend généralement 36 à 48 heures. Il est donc essentiel de trouver et d’enlever la tique rapidement après la morsure.

La suite n’est pas toujours prévisible. Une éruption cutanée vient généralement signaler l’infection, mais ce n’est pas systématique. La bactérie peut rester localisée dans un premier temps ou se répandre rapidement dans tout le corps.

PRÉVENIR L’INFECTION

Lors du premier rendez-vous de Bailey avec Mozayeni, le médecin déplorait le fait qu’il n’existe pas de vaccins pour les humains, alors qu’il en existait pour les chiens depuis des dizaines d’années.

En 1998, un vaccin humain, baptisé LYMErix, avait été approuvé par la La Food and Drug Administration (FDA) l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Les campagnes anti-vaccinales et les poursuites judiciaires pour effets indésirables ont fait chuter les ventes et, bien que l’enquête de la FDA n’ait trouvé aucun élément indiquant que le vaccin ait réellement été nocif, le vaccin a été abandonné au bout de trois ans.

En raison de cette réputation, les fabricants de médicaments ont longtemps évité de mener des recherches sur de nouveaux vaccins contre la maladie de Lyme chez les humains. Selon Obadiah Plante, qui dirige l’équipe de bactériologie de Moderna, le défi consiste désormais à créer des vaccins qui permettraient de lutter contre les sept souches de la maladie de Lyme connues dans le monde.

Les deux vaccins en cours de développement cherchent à créer des anticorps qui empêcheraient la bactérie de supprimer sa protéine OspA lors de la morsure de la tique. Elle serait ainsi immobilisée, emprisonnée dans l’intestin de la tique, et incapable d’infecter un hôte humain.

Le vaccin Pfizer/Valneva, baptisé VLA15, est le plus avancé et fait l’objet d’un essai clinique de phase 3 depuis l’été 2022. L’objectif est de recruter environ 6 000 personnes âgées de 5 ans et plus dans cinquante régions des États-Unis, de Finlande, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne et de Suède dans lesquelles la maladie est endémique. Les entreprises testent l’innocuité et l’efficacité d’un vaccin à trois doses suivi d’un rappel, conçu pour protéger contre les souches de la bactérie de Lyme répandues en Amérique du Nord et en Europe.

Les essais menés dans des sites de Nantucket et de Martha’s Vineyard ont cependant été brusquement interrompus en février, ce qui a entraîné la disqualification d’environ la moitié des participants à l’étude. Dans un communiqué, Pfizer a invoqué la violation des protocoles internationaux relatifs aux bonnes pratiques cliniques par un opérateur tiers, Care Access, établi à Boston. L’entreprise a déclaré à la presse que sa décision n’était pas motivée par des problèmes de sécurité ou des réactions au vaccin.

Selon un porte-parole de Pfizer, l’étude devrait se terminer en décembre 2025, mais l’entreprise a refusé les demandes d'interview jusqu’à l’arrivée de nouveaux résultats à communiquer.

Moderna applique actuellement la technologie de l’ARNm (qui a fait ses preuves dans les vaccins contre le COVID-19) dans les vaccins bactériens, en se concentrant dans un premier temps sur la maladie de Lyme. La société lancera dès cet été des essais humains sur 800 participants américains âgés de 18 à 70 ans. Deux vaccins seront testés : le premier, appelé ARNm-1982 en hommage aux travaux de Wilhelm Burgdorfer, contient un seul ARNm qui cible la bactérie Borrelia, responsable de la plupart des cas de maladie de Lyme aux États-Unis. Le second, appelé ARNm-1975 en référence à l’année de l’identification de la maladie de Lyme, contient un mélange de sept ARNm qui ciblent les espèces de Borrelia qui sont à l’origine de la plupart des cas de maladie de Lyme aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

MassBiologics utilise une approche différente. Plutôt que de stimuler la production d’anticorps par l’organisme, comme le font les vaccins, cette méthode introduit un seul anticorps monoclonal qui cible l’OspA. L’avantage : « Quelques jours seulement après l’injection sous-cutanée, on a absorbé suffisamment d’anticorps pour être immédiatement immunisé », explique Mark Klempner, professeur de médecine et vice-recteur émérite de MassBiologics à l’école de médecine UMass Chan. Les vaccins actuellement en développement, quant à eux, peuvent prendre six mois pour conférer une immunité.

Ce traitement à base d’anticorps a permis, dans le cadre d’études en laboratoire, de conférer une protection de 100 % contre la transmission de la bactérie à des primates non humains sur lesquels une vingtaine de tiques infectées avaient été placées. Klempner indique que les chercheurs pourront sans doute fabriquer deux ou trois produits capables de fournir une telle protection sur une durée allant de deux à sept mois, voire plus, et espère qu’une demande d’autorisation pourra être déposée auprès de la FDA en 2025.

LA SAISON DE LA MALADIE

Le risque de contracter la maladie de Lyme est saisonnier. « Plus de 80 % des infections surviennent entre mai et septembre », révèle Klempner. Mais les tiques peuvent commencer à chercher à se nourrir dès que nos thermomètres atteignent les 7 °C. Il faut redoubler de vigilance aux mois de juin et juillet, lorsque les larves de l’année précédente deviennent de minuscules nymphes : elles ont alors la taille d’une graine de pavot et peuvent déjà être infectées.

La répartition et l’incidence de la maladie de Lyme continuent de s’étendre et de croître, explique Sam Telford, spécialiste des tiques et professeur de maladies infectieuses et de santé mondiale à l’Université de Tufts.

Le changement climatique entraînant des hivers plus chauds, les tiques s'installent dans des territoires auparavant inhabitables. C’est toutefois l’altération du paysage par l’être humain, au travers du développement suburbain, qui est le principal moteur de ce déplacement, poursuit Telford. La fragmentation des forêts crée un habitat idéal pour les souris, les autres rongeurs et les cerfs qui hébergent la bactérie. La maladie de Lyme est la maladie à transmission vectorielle la plus répandue de l’hémisphère nord.

Aux États-Unis, les cas sont stables depuis une dizaine d’années, mais les chiffres peuvent être trompeurs : les États les plus touchés, comme le Massachusetts et New York, ont en effet dû réduire leurs efforts de surveillance, les ressources nécessaires pour dénombrer un si grand nombre d’infections étant trop importantes, confie Mead, des CDC. Cela souligne la nécessité de disposer d’une variété d’outils efficaces.

En attendant que de nouveaux outils de préventions soient disponibles, nous pouvons dès maintenant agir pour nous protéger en utilisant des répulsifs, en nous douchant après avoir passé du temps à l’extérieur, ou encore en nettoyant les feuilles mortes dans nos jardins. Il est également important de connaître les signes d’une maladie transmise par les tiques, tels qu’une fièvre inexpliquée ou des éruptions cutanées, et d’aller consulter un médecin le cas échéant, précise Mead. « La grande majorité des cas de maladie de Lyme peuvent être traités efficacement avec des antibiotiques, à condition d’être détectés à temps. »