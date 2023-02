La science peut-elle personnaliser le contenu de votre assiette selon vos besoins personnels ?

Si vous avez un ami qui peut manger des produits sucrés tous les jours sans prendre un gramme, ou un parent qui a développé une maladie cardiaque même s’il évitait tous les produits contenant des graisses saturées, alors vous savez que toutes les recommandations diététiques ne sont pas adaptées à tout le monde. Une nouvelle étude ambitieuse et complète sur les régimes alimentaires vise à changer cela en apportant des renseignements aux experts, qui leur permettront de donner des conseils adaptés aux patients en fonction des réactions de leur organisme aux différents aliments.

Dès le printemps, aux États-Unis, treize sites commenceront à recruter 10 000 personnes d’âges et de poids très variés afin de déterminer quels sont les facteurs importants impliqués dans ce que l’on appelle la nutrition de précision. Des efforts spécifiques seront réalisés pour inclure les personnes souvent négligées dans la science de la nutrition : les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes racisées, les personnes vivant en zone rurale, les personnes handicapées et les minorités sexuelles.

Au cours de la première phase de la recherche, qui durera deux semaines, chaque participant aura pour consigne de manger comme il le fait habituellement. Pour la deuxième phase, 1 500 personnes se verront attribuer un régime alimentaire spécifique et les repas seront envoyés directement à leur domicile. Enfin, dans la dernière phase, 500 personnes choisies parmi le groupe le plus important résideront dans un centre de recherche pendant deux semaines. Pour une étude nutritionnelle contrôlée, qui ne fait généralement participer que quelques dizaines de personnes, il s’agit là d’un nombre important, selon Holly Nicastro, qui coordonnera ce programme de recherche des National Institutes of Health (NIH), intitulé Nutrition for Precision Health (littéralement : La nutrition pour la santé de précision). Les participants seront sélectionnés dans le cadre du programme All of Us des NIH de recherche sur la santé, auquel tout le monde peut adhérer.

Grâce à cet effort vaste et diversifié, « nous serons un peu plus capables de fournir des recommandations nutritionnelles plus précises en fonction des groupes d’individus », prévoit Sai Krupa Das, spécialiste du métabolisme à l’Université Tufts, l’un des six centres de recherche qui coordonnent les sites d’inscription.

LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉTUDE

Au cours de l’étude, les chercheurs effectueront régulièrement des analyses d’urine et de sang et recenseront le microbiome intestinal (les billions d’organismes qui résident en permanence dans le tube digestif) des participants. Ces derniers porteront des glucomètres pour enregistrer les hausses et les baisses du taux de sucre dans leur sang, une mesure qui indiquera si le corps parvient à traiter les glucides correctement, et s’il est en bonne santé. Les scientifiques suivront également des comportements du quotidien tels que le sommeil, le stress et les heures de repas.