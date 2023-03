Vivre près d’une voie de chemin de fer peut nuire à votre santé

Le 9 février, un train de la compagnie Norfolk Southern a déraillé près d’East Palestine, dans l’Ohio, renversant à terre onze wagons de produits dangereux. Si personne n’a été blessé lors de l’accident, le gouvernement a fait évacuer la ville afin que les pompiers puissent faire exploser de manière contrôlée certains des conteneurs transportant un produit chimique toxique : le chlorure de vinyle, qui sert à fabriquer le PVC.

Un panache apocalyptique de fumée noire s’est élevé au-dessus de la zone et a suscité l’inquiétude des habitants de la ville quant à une possible pollution de l’air et de l’eau. Certains se sont plaints de maux de tête et de nausées après avoir été autorisés à regagner leur domicile.

Aux États-Unis, les accidents de train sont malheureusement fréquents : lors des deux premiers mois de 2023, le gouvernement a déjà enregistré plus d’une dizaine de déraillements. Chaque année, plus d’un millier de trains déraillent.

Si les accidents flamboyants générant des nuages de fumée imposants font la Une de nombreux journaux, certaines études suggèrent que les trains ont aussi un coût pour la santé lorsqu’ils ne déraillent pas.

La pollution sonore et les vibrations constituent les principales préoccupations, en particulier pour les personnes vivant à moins de 500 mètres d’une voie de chemin de fer ou d’un dépôt ferroviaire, selon Natalia Caldeira Loss Vincens, experte de santé publique de l’Université de Göteborg, en Suède. (Les effets néfastes de la pollution sonore sur les humains et la vie sauvage.)

« L’idée générale est que ces expositions au bruit et à d’autres choses sont sources de stress », explique-t-elle. Un taux élevé de cortisol, une hormone du stress, peut occasionner divers problèmes de santé.

Natalia Caldeira Loss Vincens a par exemple découvert à l’occasion d’une étude publiée dans la revue Environmental Research en 2022 un lien entre bruit de chemins de fer et incidence du diabète, même en prenant en compte certaines variables sociodémographiques ou liées au mode de vie.

Le stress chronique peut entraîner « une cascade de changements physiopathologiques », notamment une altération de la sensibilité d’une personne à l’insuline, des inflammations et des variations de l’appétit.

LE BRUIT ET LA FUREUR

Bien que les wagons soient extrêmement bruyants, « si les bruits sont assez stables, à la fin, nous ne les percevons pas du tout », affirme Luca Fredianelli, acousticien du Conseil national de la recherche d’Italie.

D’après lui, ce sont les bruits moins intenses mais le plus imprévisibles comme les grincements, les sifflements et le crissement des freins qui ennuient vraiment les gens, car ils est difficile de s’y habituer.

Les « bruits non conventionnels » de ce type, ainsi qu’il les désigne, sont en outre bien plus difficiles à quantifier et à relier aux effets sur la santé, concède-t-il.

De plus, il est probable que les bruits de faible intensité comme ceux-ci puissent jouer un rôle dans les troubles mentaux, cognitifs et du sommeil.

Par exemple, dans des études sur le sommeil entreprises dans le laboratoire de Natalia Caldeira Loss Vincens, des personnes exposées à des vibrations comme celles émanant de trains passant sur des rails ont vu leurs cycles de sommeil fragmentés, ainsi que l’a révélé leur rythme cardiaque. (Les secrets du sommeil.)

« Ce que nous pensons, c’est que si vous continuez à ressentir ces effets encore et encore, si vous vivez près d’une voie de chemin de fer, cela peut donner lieu à des changements chroniques dans le fonctionnement de votre physiologie », indique Natalia Caldeira Loss Vincens.

« Mais ce ne sont encore que des hypothèses », ajoute-t-elle. Il est également difficile de prouver la causalité, par exemple le fait que les bruits émis par les voies de chemin de fer puissent causer du diabète. Mais les chercheurs sont en train de réunir de plus en plus de données qui désignent les nombreux risques différents posés par une exposition au bruit.

QUELQUE CHOSE DANS L’AIR

On considère généralement que les trains constituent une alternative verte aux modes de transport gourmands en énergies fossiles comme les voitures ou les avions, mais nombreux sont les trains qui roulent encore au diesel. De plus, ces émissions peuvent s’accumuler, en particulier dans les lieux clos. (Ces personnes tentent de se défaire de leur dépendance aux énergies fossiles.)

Une étude réalisée à la gare de Paddington, à Londres, a montré que les trains contribuaient à des émissions de dioxyde d’azote excédant les limites fixées par l’Union européenne en matière de qualité de l’air extérieur. En outre, ces taux demeuraient élevés dans la rue, où les particules fines, le dioxyde de soufre et d’azote étaient présents en quantité importantes.

Les dépôts ferroviaires, où l’on entrepose et répare les trains, présentent des risques supplémentaires pour la communauté à cause des nombreux véhicules roulant au diesel (camions, grues, locomotives de manœuvre et de fret) qui s’y concentrent.

Dans une étude réalisée au dépôt BNSF Railway Hobart Railyard de Los Angeles, l’Agence californienne de protection de l’environnement a estimé que les résidents vivant près d’un dépôt ferroviaire couraient un risque plus élevé de se voir exposés à des substances cancérigènes. Le risque de cancer y était de cent à 3 000 fois plus élevé par rapport aux zones voisines.

LES BÉNÉFICES DU CHEMIN DE FER POUR LA SANTÉ

Si les preuves s’accumulent pour pouvoir affirmer que la vie au voisinage de rails comporte une myriade d’effets sur la santé des humains, il faut également remarquer que la proximité avec certains types de trains comporte également des bénéfices.

Selon Jennifer D. Roberts, maître de conférences de l’École de santé publique de l’Université du Maryland, l’accès à des systèmes de transit léger sur rail en milieu urbain peut nous être bénéfique.

« Les recherches montrent encore et encore que les personnes qui vivent près de trains de transit léger voient leur activité physique augmenter de manière significative et qu’elles souffrent moins de surpoids », fait-elle observer.

Cela est dû au fait que les transports sur rails impliquent souvent de marcher un kilomètre ou plus pour gagner une station (de train, de métro, de tramway…) Ceux-ci relient en outre selon elle des communautés défavorisées à des endroits auxquels elles n’avaient pas forcément accès auparavant. (Voici pourquoi faire de l’exercice est bon pour la santé du cerveau.)

En fin de compte, selon Jennifer D. Roberts, il y a des avantages et des inconvénients, mais n’importe quelle ligne de chemin de fer (de fret ou commerciale, lourde ou légère) impliquera toujours des considérations en matière de justice environnementale qui devront être examinées minutieusement.

« Nous devons avoir un regard critique sur ces questions, affirme Jennifer D. Roberts. Chacun devrait prendre sa part de ce fardeau, et pas uniquement certaines communautés. »