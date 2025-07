Les sodas "light" donneraient encore plus faim

Des millions de personnes se tournent chaque jour vers les sodas « zéro » pour réduire leur consommation de sucre, contrôler leur poids ou essayer d'avoir un mode de vie plus sain. Mais de nouvelles études suggèrent que ces boissons aux édulcorants artificiels pourraient faire plus que satisfaire une envie gourmande ; elles perturberaient également en douce la manière dont le cerveau perçoit la faim.

Les édulcorants artificiels sont depuis longtemps sujets à la controverse du fait de leur lien possible avec le cancer et une mauvaise santé intestinale. Cependant, certaines études suggèrent que certains d'entre eux, comme le sucralose, pourraient stimuler les régions du cerveau impliquées dans le signalement de la faim, déclenchant potentiellement une envie de manger. Il n’est pas encore clair si cela mène à une prise de poids ou non, mais il devient de plus en plus compliqué de soutenir que les sodas sans sucre aident effectivement à perdre du poids. LA DIFFÉRENCE ENTRE LE SUCRALOSE ET LE SUCRE

Lorsque l’on consomme des aliments ou des boissons caloriques, comme un soda sucré, le corps initie une série de réponses en cascade afin de traiter cette source d'énergie. Le glucose passe dans le sang, les intestins sécrètent des hormones telles que le GLP-1 et la leptine, et le pancréas produit de l’insuline. Ensemble, ces signaux avertissent l’hypothalamus, le centre de commande de la faim du cerveau, que de l’énergie est arrivée, ce qui participe au sentiment de satiété.

Mais cette boucle de rétroaction cesse de fonctionner lorsque des édulcorants comme le sucralose entrent en jeu. De tels changements peuvent être observés grâce à des IRM fonctionnelles qui montrent l’activité de l’hypothalamus et ses connexions aux autres régions du cerveau, explique Kathleen Page, endocrinologue et directrice de l’institut contre le diabète et l’obésité de la faculté de médecine Keck School de l’université de Californie du Sud. « Nous pensons que [l’activité] serait un biomarqueur du signalement de la satiété », continue-t-elle. Consommer du glucose cause typiquement une baisse de l’activité hypothalamique, ce qui est associé à la sensation d’être repu. Le sucralose, un édulcorant artificiel, semble en revanche augmenter l’activité dans cette région du cerveau.

L’équipe de Kathleen Page a testé cette hypothèse en donnant à soixante-quinze jeunes adultes des boissons adoucies soit avec du sucralose, du sucrose (le sucre de table) ou simplement de l’eau. Ils ont découvert que les boissons au sucralose augmentaient l’afflux en sang vers l’hypothalamus et, en conséquence, augmentaient la faim, tandis que les boissons au sucrose réduisaient cet afflux sanguin et, ainsi, la faim. De plus, ils ont remarqué que, à l’inverse du sucrose, le sucralose n’augmentait pas les niveaux d’insuline et de GLP-1 dans le sang, certaines des hormones liées au signalement de la satiété. Des études précédemment menées sur des souris avaient montré des résultats similaires.