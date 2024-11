Depuis 50 ans, Lucy révolutionne la recherche scientifique

Âgé de 31 ans à peine au moment de la découverte de Lucy, le jeune Johanson semblait tout aussi à l’aise devant une caméra lors de ses excursions dans le désert que lors de discussions avec des journalistes à des heures de grande écoute. Plus tard, les médias l’ont décrit comme « un homme d’une grande grâce naturelle », ou comme un « Indiana Jones habillé en Armani ». Le chercheur se souvient toutefois avoir été « très maladroit et beaucoup trop technique » au début, avant de recevoir des conseils de la part du vulgarisateur scientifique Carl Sagan.

Ensemble, le surnom accrocheur, le squelette inhabituellement complet et l’approche de Johanson ont permis à Lucy de devenir un personnage auquel le public pouvait s’identifier. Loin de la traiter comme un vieux tas d’os poussiéreux, Johanson l’humanisait. Dans de nombreux documentaires, il rappelle subtilement au spectateur que Lucy était autrefois un être vivant, en évoquant le site de sa découverte non seulement comme l’endroit où il a mis au jour ses fossiles, mais aussi comme « l’endroit même où elle a perdu la vie, il y a toutes ces années ».

LA SCIENCE SOUS LES PROJECTEURS

Grâce à cette humanisation de nos ancêtres lointains, la science des origines humaines est devenue plus populaire que jamais auparavant, et Johanson a tiré parti de cet élan pour fonder, en 1981, l’Institut des origines humaines à Berkeley, en Californie. Outre la recherche et le travail sur le terrain, le scientifique a décidé que la vulgarisation des découvertes pour le public devait constituer un pilier de cette nouvelle organisation, et ce dès le départ.

Lucy a en effet offert la possibilité d’éduquer le plus grand nombre, d’aller à la rencontre aussi bien des enfants que des adultes « et de leur présenter tout simplement notre travail », se souvient Reed, l’un des premiers membres du corps enseignant de l’Institut.

Cependant, tout le monde au sein de l’institut n’appréciait pas le lien que Johanson entretenait avec le public, certains chercheurs estimant qu’il privilégiait les relations publiques au détriment de la science. Le conflit s’est soldé par le départ de plusieurs géologues et par le transfert de l’Institut à l’Université d’État de l’Arizona en 1997. Cette année-là, William Kimbel, collègue de Johanson, a commenté dans le Phoenix New Times que, si les scientifiques qui réalisent ces recherches « ne sont pas en mesure d’en communiquer les résultats au public, c’est que quelque chose ne va pas ». La vulgarisation, la collecte de fonds et la recherche ont donc continué à progresser ensemble.

Ces efforts ont permis de financer des travaux de terrain qui ont notamment contribué à faire d’Australopithecus afarensis l’une des espèces d’homininés les mieux représentées au monde. Plus de 400 spécimens ont été reconnus sur une demi-douzaine de sites en Éthiopie et au Kenya, la plupart à Hadar, et les recherches ne sont pas terminées. Des découvertes plus récentes, dont plusieurs crânes presque complets, ont permis de révéler que l’espèce avait vécu il y a entre 3,9 et 3 millions d’années et avait un régime alimentaire varié, et qu’elle était donc plus flexible que les autres homininés qui l’ont précédée.

L’IMPACT DE LUCY, 50 ANS PLUS TARD

Aujourd’hui, les chercheurs spécialisés dans l’évolution humaine ont toujours connu Lucy. Chris Campisano, paléoanthropologue à l’Université d’État de l’Arizona, se souvient avoir lu le livre de Johanson quand il était au lycée, une expérience qui a éveillé son intérêt pour la recherche de fossiles d’homininés en Afrique. C’est désormais lui qui dirige les recherches à Hadar. « Je n’aurais jamais imaginé que, pour le 50e anniversaire de la découverte de Lucy, ce serait moi qui dirigerais le projet », confie-t-il.

Aujourd’hui, l’institut fondé grâce à la découverte de Lucy est toujours à la tête de la recherche paléoanthropologique dans le monde ; grâce à la combinaison d’éducation et de collecte de fonds, son impact s’est étendu bien au-delà du site de Hadar.

La célébrité du fossile a eu un « effet domino », explique Alemseged, qui est éthiopien et a rencontré Lucy pour la première fois alors qu’il travaillait au Musée national d’Éthiopie à Addis-Abeba, où elle est actuellement conservée dans un coffre-fort spécialement conçu à cet effet.

Le paléoanthropologue était post-doctorant au sein de l’institut lorsqu’il a guidé la toute première équipe éthiopienne sur le site de Dikika, de l’autre côté de la rivière Awash, à Hadar. Il y a découvert un jeune spécimen remarquablement complet appartenant à la même espèce que Lucy, Australopithecus afarensis. Âgé de seulement 2,4 ans au moment de sa mort, l’enfant, baptisé Selam, ce qui signifie « paix » en amharique, s’est rapidement vu donner le surnom de « bébé de Lucy », bien qu’il ait vécu 200 000 ans avant cette dernière.

Malgré le nombre croissant de fossiles de l’espèce Australopithecus afarensis retrouvés par les chercheurs, Lucy reste encore aujourd’hui la référence en la matière. Selon Alemseged, « il est très difficile de ne pas évoquer Lucy lorsque l’on parle de nouvelles découvertes », et tous les autres fossiles sont systématiquement comparés à elle. « Dès que l’on trouve quelque chose, on nous demande si c’est plus ou moins ancien, ou plus ou moins grand que Lucy. »

Aujourd’hui, Lucy n’est plus l’ancêtre humain le plus ancien ou le plus complet jamais découvert. Sahelanthropus tchadensis, vieux de 7 millions d’années, et Orrorin tugenensis, vieux de 6 millions d’années, se disputent désormais le titre de plus vieux fossile, et le squelette de « Little Foot », un australopithèque mis au jour en Afrique du Sud, est quant à lui complet à plus de 90 %.