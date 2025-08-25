Hibernation humaine : elle pourrait révolutionner la médecine (et nous emmener sur Mars)

À l’autre bout du monde, à l’université de Bologne, en Italie, à peu près au même moment où l’étudiant de Kelly Drew découvrait l’article japonais sur l’adénosine, un autre étudiant, Domenico Tupone, suivait une voie similaire. Son laboratoire ne menait pas des recherches sur l’hibernation à proprement parler, mais sur un de ses composants. Ils cherchaient à identifier les circuits cérébraux qui régulent la température corporelle au cours du sommeil. Son équipe suspectait qu’un petit groupe de neurones situés à la base du cerveau d’un rongeur ordinaire aidait à envoyer des signaux de contrôle de la température à la périphérie du corps. Grâce à une injection, ils ont temporairement immobilisé ces neurones avant de placer un rat dans un cage froide et sombre. Cette expérience a validé leur hypothèse. Alors que Domenico Tupone et ses collègues l’observaient, le rat est tombé dans un état d’hypothermie tellement extrême qu’il aurait dû en mourir.

C’est là que l’expérience est devenue fascinante.

Six heures et quatre injections plus tard, le rat en hypothermie était toujours en vie. Et lorsque l’équipe a finalement retiré le rat de sa cage et l’a réchauffé, le rat se comportait comme si rien ne s’était passé, du moins en apparence. Ensuite, quand Domenico Tupone et ses collègues ont observé l’activité cérébrale enregistrée par un réseau d’électrodes attachées au crâne du rongeur, le scientifique Matteo Cerri a fait une observation qui a changé le cours des futures recherches de Domenico Tupone. Les pics et les vallées des ondes cérébrales lui semblaient familiers. Matteo Cerri avait observé les mêmes schémas chez les animaux hibernants. Mais il demeurait une différence cruciale. À l’inverse des spermophiles arctiques, les rats n’hibernent pas dans la nature. Domenico Tupone était taraudé par une question : si des animaux non-hibernants pouvaient être plongés dans un état d’hibernation artificielle en toute sécurité, cela serait-il possible pour les humains ?

Dans les années qui suivirent, Domenico Tupone passait au peigne fin des articles scientifiques dans des bars mal éclairés, élaborant des idées de ce à quoi ressemblerait un circuit cérébral capable de déclencher un état d’hibernation chez l’humain. Il ne trouvait pas le sommeil, ne faisant que tourner et se retourner dans son lit, rêvant à un médicament « révolutionnaire » administré par intraveineuse semblable au « mimétique de l’hibernation » de Kelly Drew, que des ambulanciers pourraient utiliser pour ralentir la mort cellulaire en chemin vers l’hôpital. Il était de plus en plus convaincu que, si cela pouvait être réalisé en toute sécurité, provoquer un état de torpeur naturelle chez les humains bouleverserait la science. La prochaine étape pour les deux chercheurs, les essais humains, était cependant l’obstacle le plus infranchissable.

Afin d’administrer le « mimétique de l’hibernation » de Kelly Drew aux rongeurs, son équipe devait souvent avoir recours à des opérations cérébrales envahissantes. Pour les humains, le médicament devrait être administré par intraveineuse. Le problème, c’est que les récepteurs de l’adénosine sont présents dans tout le corps, et les activer tous provoquerait des effets secondaires indésirables, comme l’arrêt cardiaque. Après quatre années supplémentaires de tâtonnements, Kelly Drew a associé le médicament avec un composé qui évitait les problèmes de crises cardiaques. Elle essaye à présent de résoudre l’obstacle additionnel posé par les niveaux fluctuants de glucose dans le sang qui, dans des cas extrêmes, ont provoqué des crises d’épilepsie chez les animaux en laboratoire, voire entraîné la mort.

« Cela fonctionne, ça les refroidit sans aucun doute », déclare Kelly Drew. « Nous essayons simplement de le modifier pour qu’il comporte le moins de risques possible. » Les cliniciens utilisent de nombreux outils de régulation de la température, « mais le corps humain les combat, en temps normal. En évitant cette réponse de défense face au froid, ce que fait notre mimétique de l’hibernation, alors les cliniciens peuvent réguler le corps à la température qu’ils veulent. » En quelques minutes, non en quelques heures.

Domenico Tupone, pendant ce temps, étudiait une piste parallèle au sein de l’université de sciences et de santé de l’Oregon à Portland, sous la tutelle de Shaun Morrison, l’un des experts mondiaux des circuits cérébraux qui contrôlent la température. Domenico Tupone cherchait à étendre la carte de la température et à trouver les circuits qui lui sont liés dans de nouvelles parties du cerveau. Cependant, dans son temps libre, il continuait sa chasse à l’interrupteur d’hibernation, qui n’avait de cesse de lui filer entre les doigts.

Autour de 2016, il est tombé sur un phénomène biologique curieux qui l'a convaincu qu’il n’était pas loin de sa découverte. Shaun Morrison et lui tentaient de confirmer que leur carte du système de contrôle thermorégulateur du cerveau était correcte. Ils ont mené une expérience similaire à celle qui avait abasourdi l’Italien, lorsque les rats hypothermiques avaient miraculeusement survécu à leur condition. Cette fois-ci, Domenico Tupone s’est servi d’un petit scalpel pour sectionner la masse de nerfs qui se trouvait dans le tronc cérébral du rat, coupant la voie de signalisation de contrôle de la température à la périphérie du corps.