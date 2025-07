Séisme en Russie : les scientifiques ne l’attendaient pas avant des années

Le séisme a frappé le long d’un schisme tectonique connu pour être à l’origine de tremblements de terre et de tsunamis dévastateurs. Par chance, le pire scénario imaginé ne s’est pas produit. Dans la nuit, les vagues ont frappé les côtes de trois des îles Marquises mais aucun dégât majeur ni aucune perte civile n’ont été enregistrés. En Russie, les vagues ont inondé les rues et le port de la ville de Severo-Kourilsk. Plus loin au nord de la ville, sur la péninsule du Kamtchatka, une vague de plus de 3 mètres de haut a fait l’objet d’un signalement.