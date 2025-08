Ces quatre plantes vous aideront à rester au frais cet été

La menthe poivrée agit sur la température et la digestion. Associez-la à de la fleur de sureau et de l’achillée pour préparer une infusion chaude contre la fièvre. La menthe poivrée sert ici de diaphorétique, qui disperse la chaleur et favorise la transpiration pour se sentir mieux. Inhaler la vapeur mentholée de l’infusion peut aussi aider à éliminer les glaires présentes dans les poumons et à ouvrir les sinus.