Quand les réseaux sociaux s’invitent dans nos rêves (et nos angoisses)

Ce point est essentiel, car la manière d’utiliser ces plateformes a probablement une incidence directe sur la qualité des rêves. Shabahang note par exemple que les personnes qui utilisent principalement les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs proches sont moins susceptibles de faire des rêves négatifs que celles qui les utilisent de manière compulsive pour débattre ou pour suivre des contenus anxiogènes.

Quel que soit l'objectif de l'utilisateur, les informations dérangeantes ou les interactions négatives sont très fréquentes sur ces plateformes, car leurs algorithmes sont « spécifiquement pensés pour susciter des émotions aussi bien sur le plan physiologique que psychologique, et pour encourager la dépendance aux réseaux en entraînant le cerveau et le corps à demander toujours plus de contenu », explique Maida Lynn Chen, experte en médecine du sommeil et directrice du Centre pédiatrique des troubles du sommeil à l’hôpital de Seattle.

L'IMPACT GLOBAL SUR LA QUALITÉ DU SOMMEIL

Au-delà des cauchemars, plusieurs études, dont celle de Flinders, montrent que les personnes ayant une utilisation excessive des réseaux sociaux présentent une moins bonne qualité de sommeil ainsi que davantage de troubles nocturnes.

En effet, l’étude menée par Khan en 2024 auprès de 200 000 utilisateurs souligne que les habitudes et les comportements liés aux réseaux sociaux, lorsqu’ils interfèrent avec la scolarité, le travail ou les relations interpersonnelles, peuvent provoquer un stress suffisamment important pour augmenter le risque d’avoir une mauvaise nuit de sommeil.

Autre facteur : une autre étude montre que le FOMO (une forme d’anxiété liée à la peur de rater quelque chose) peut se montrer si intense chez les adolescents que leur qualité de sommeil s’en retrouve dégradée.

« Toute réaction émotionnelle négative, qu’elle soit liée à la vie sociale ou à des nouvelles éprouvantes, peut conduire à de la rumination, qui peut à son tour impacter la capacité à s’endormir ou à rester endormi », explique Lauren Hale, co-autrice d’une étude récente et directrice du programme de recherche sur la santé des populations et les résultats cliniques à l’Université de Stony Brook, dans l’État de New York.

Selon la chercheuse, les réseaux sociaux ont également des effets plus directs, notamment au travers des notifications, des sonneries et des vibrations, qui peuvent interrompre ou empêcher le sommeil.

Comme le résume Chen, « si vous avez les yeux ouverts et que vous faites autre chose, alors vous retardez le sommeil ». Un contenu très engageant avec des images rapides stimule en effet l’activité du cerveau qui, de ce fait, « ne se met pas en condition pour dormir ».

À cela s’ajoute la lumière bleue émise par les écrans, qui dérègle le rythme circadien, indique Ben Carter, professeur en statistiques médicales au King’s College de Londres. Celle-ci stimule les cellules ganglionnaires de la rétine sensibles à la lumière bleue, des photorécepteurs de l’œil qui communiquent avec la glande pinéale, responsable de la production de mélatonine, décrit Levasseur. « Cela finit par perturber la production de mélatonine, l’hormone qui active la somnolence. »

Si les recherches montrent que certaines personnes sont plus sensibles que d’autres aux effets de la lumière bleue, il a néanmoins été démontré que l’altération des niveaux de mélatonine augmentait la vigilance au moment du coucher, rendant ainsi l’endormissement et le maintien du sommeil plus difficiles.

L’IMPORTANCE D’UN SOMMEIL DE QUALITÉ

Tous ces facteurs ont un impact non négligeable, en particulier chez les individus déjà sujets aux troubles du sommeil.

Des données récentes indiquent que 20 % de la population dort moins de 5 heures par nuit, et que plus de la moitié ne dépasse pas les 6 à 7 heures. Pourtant, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) recommandent 7 à 8 heures de sommeil « de bonne qualité » chaque nuit.

Le manque de sommeil chronique a été associé à un affaiblissement du système immunitaire, à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de maladie d’Alzheimer, à une altération des fonctions cognitives, à une dégradation de la santé métabolique et à des taux plus élevés d’obésité et aux risques de santé qui y sont associés, tels que le diabète. « Le manque de sommeil chronique favorise également le développement de la dépression et de l’anxiété », ajoute Carter.

Selon Hale, pour y remédier, il est essentiel que les parents surveillent leurs propres habitudes liées à ces plateformes et, plus généralement, l’utilisation des écrans avant le coucher, et établissent des limites d’accès aux technologies lorsqu’ils apprennent à leurs enfants à instaurer des routines et des comportements sains en matière de sommeil.