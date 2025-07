Chlorophylle liquide : cette nouvelle tendance bien-être est-elle fondée ?

QUELS SONT LES BIENFAITS DE L’EAU À LA CHLOROPHYLLE ?

L’eau à la chlorophylle permettrait notamment de soulager la constipation, de lutter contre l’acné, d’améliorer la digestion et d’avoir plus d’énergie. Certains affirment qu’elle contribue aussi à détoxifier l’organisme, aide à perdre du poids et a un effet préventif contre le cancer.

De nombreux influenceurs jurent que leur peau est devenue plus nette et lumineuse depuis qu’ils ont commencé à boire de l’eau à la chlorophylle. Mais certains détracteurs attribuent cette amélioration de la qualité de la peau à l’augmentation de leur apport en eau et à une meilleure hydratation, ce qui contribue naturellement à la digestion, au soulagement de la constipation et à l’énergie. Et si une étude datant de 2014 sur l’efficacité clinique de la chlorophylle utilisée pour le traitement de l’acné a démontré une réduction de celle-ci et du sébum, ses résultats ont été obtenus en utilisant de la chlorophylline en application topique, et non un complément alimentaire.