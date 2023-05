Comment Chien-Shiung Wu a bouleversé les lois de la physique

En 1957, un groupe de géants de la physique se réunit dans un amphithéâtre de l’Université de Princeton pour écouter une frêle jeune femme sino-américaine. Tandis qu’elle dévoile les résultats de ses dernières expériences à son auditoire, des hommes tels que J. Robert Oppenheimer et George T. Reynolds l’écoutent en silence. Après son intervention, elle leur demande s’ils ont des questions. « La réponse fut un silence de mort de deux minutes », se souvient un observateur après coup. « Puis un tonnerre d’applaudissements et une standing ovation. »

Cette femme, c'est Chien-Shiung Wu. Son expérience vient de démolir un pilier censément indéboulonnable dans son domaine, un concept indispensable aux scientifiques pour comprendre le monde qui les entoure. Les résultats de ses recherches vont faire entrer cette chercheuse à la carrière déjà éminente dans les livres d’histoire, où elle est passée à la postérité en tant que l’une des mères fondatrices de la science.

DE LA CHINE AUX ÉTATS-UNIS

Chien-Shiung Wu voit le jour en 1912 près de Shanghai et est influencée par son père, un ingénieur, et par sa mère, qui est éducatrice. Contrairement à de nombreuses Chinoises de son époque, elle reçoit une éducation formelle. Jeune professeure en devenir, elle excelle à l’école. Mais elle est surtout captivée par les mathématiques et par les sciences et les étudie le soir. Fascinée par les nouvelles découvertes et par l’histoire de femmes de science comme Marie Curie, elle est admise à l’Université Nationale Centrale pour y étudier les mathématiques en 1930. Elle se réoriente bientôt vers le département de physique et entame son cursus scientifique.

Mais l’époque est aux changements brusques, que ce soit dans le domaine de la physique ou en Chine. Les troubles internes et les relations dégradées avec le Japon rendent la vie difficile dans l’Empire du milieu. Avec l’aide d’un oncle et de ses mentors universitaires en Chine, elle décide d’immigrer aux États-Unis pour son doctorat. Elle ne remettra les pieds dans son pays que trente-six ans plus tard et ne reverra jamais ses parents.

Chien-Shiung Wu a alors pour projet d’entrer à l’Université du Michigan, mais une visite à l’Université de Californie à Berkeley, et une rumeur selon laquelle un centre étudiant de la première refuse aux étudiantes l’accès par l’entrée principale, lui font changer d’avis. Cette première confrontation avec le sexisme n’est toutefois qu’un avant-goût. À l’époque, la physique est dominée par les hommes, et les femmes sont largement exclues de ce domaine ou bien reléguées dans des rôles de faire-valoir.

À Berkeley, le genre et l’ethnicité de Chien-Shiung Wu la font sortir du lot, et dès le début ses collègues masculins font des commentaires sur son apparence autant que sur son esprit vif. Elle était « la belle de Berkeley », écrit l’historienne Sharon Bertsch McGrayne. Emilio Segrè, physicien nucléaire et lauréat d’un prix Nobel, se souvient dans ses mémoires que « lorsqu’elle marchait sur le campus, il n’était pas rare qu’une nuée d’admirateurs la suivent, comme une reine. »