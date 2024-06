Devenir père est-il bon pour la santé ?

Des responsabilités financières au stress, en passant par la perte de sommeil et la diminution du temps libre, la paternité s’accompagne incontestables de contraintes. Cependant, endosser un rôle aussi important dans la sécurité d’un autre être humain peut également apporter de nombreux avantages mentaux et physiques.

Le rôle de père permet notamment de développer une plus grande capacité d’empathie, d'une plus grande espérance de vie, d’un plus grand bonheur, mais aussi de donner une forme de sens à sa vie. « Les hommes font également état d’améliorations en matière de régime alimentaire et d’exercice physique, ainsi que d’une moindre consommation de substances après être devenus pères », révèle Sarah Schoppe-Sullivan, professeure de psychologie à l’Université d’État de l’Ohio et membre du Conseil national américain des relations familiales (NCFR). « Les pères qui s’impliquent davantage auprès de leurs enfants sont plus satisfaits de leur vie et sont plus proches de leurs amis, de leur famille et de leur communauté. »

Grandir avec un père présent peut également avoir d’immenses avantages. « Les enfants qui grandissent avec des pères investis ont de meilleures capacités sociales, émotionnelles et scolaires que ceux qui ont des pères absents », explique Lee Gettler, anthropologue biologiste et directeur du laboratoire des hormones, de la santé et du comportement humain à l’Université Notre-Dame.

Bien sûr, ces avantages sont les mêmes pour les mères ainsi que pour tous les tuteurs et soignants impliqués dans l’éducation des enfants. Cependant, en l’honneur de la fête des Pères, nous nous concentrerons ici sur tous les incroyables bénéfices de la paternité.

UNE MEILLEURE SANTÉ MENTALE

En améliorant la capacité à la compassion, le sentiment d’épanouissement et la satisfaction relative aux performances professionnelles et à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la parentalité peut avoir de nombreux avantages pour la santé mentale des pères investis.

« Comme d’autres chercheurs, je constate toujours que le fait de s’occuper de ses enfants et de passer du temps avec eux est associé à des bienfaits émotionnels pour tous les parents, et tout particulièrement pour les pères », explique Katherine Nelson-Coffey, spécialiste des sciences du comportement, chercheuse et directrice du laboratoire de connexion sociale et de psychologie positive de l’Université d’État de l’Arizona.

Nelson-Coffey a pu mesurer ces avantages dans le cadre de plusieurs études comparant les activités quotidiennes régulières des hommes, puis examinant avec qui ces activités sont réalisées et quelles émotions chacune d’entre elles suscite. « Nous avons systématiquement constaté que, lorsqu’ils passent du temps avec leurs enfants, les pères font état d’émotions plus positives et affirment que leurs journées ont plus de sens que lorsqu’ils effectuent leurs autres activités du quotidien. »

Les chercheurs observent également une poussée d’hormones du bonheur chez les nouveaux papas. « Nous avons publié des recherches montrant que l’ocytocine augmente considérablement chez les pères lorsqu’ils tiennent leur bébé dans leurs bras pour la première fois peu après sa naissance », révèle Gettler.

Une fois devenus pères, un autre changement notable se produit chez les hommes : lorsqu’ils passent du temps avec leurs nourrissons et jeunes enfants, ils connaissent une baisse de testostérone. « Quand la testostérone est plus élevée, le temps et l’énergie sont concentrés sur les efforts d’accouplement et la compétition, mais quand elle est plus faible, les engagements de temps et d’énergie sont redirigés vers le couple et la parentalité », ajoute Gettler, qui a coécrit la première grande étude longitudinale destinée à mesurer ces changements.

L’empathie et la compréhension qui résultent de ces changements hormonaux permettent d’expliquer pourquoi, « au niveau comportemental, comme les anthropologues le savent depuis longtemps, les cultures dans lesquelles les hommes vivent à proximité des enfants ont tendance à être moins belliqueuses et moins susceptibles de déclencher des guerres », explique Sarah Blaffer Hrdy, professeure émérite à l’Université de Californie à Davis et autrice de l’ouvrage Comment nous sommes devenus humains : Les origines de l’empathie.

Au-delà des changements hormonaux, les pères ressentent de nombreuses émotions positives lorsque leurs enfants disent quelque chose d’amusant, apprennent une nouvelle compétence ou manifestent leur affection au travers de mots ou de câlins. « Être fréquemment confronté à de telles émotions positives est très important pour la santé mentale et le bien-être », reprend Nelson-Coffey.

Dans une étude publiée cette année coécrite par Nelson-Coffey, la chercheuse montre que les pères éprouvent également un sentiment de gratitude qui « prédit une plus grande satisfaction dans la vie ainsi que moins d’émotions négatives dans le temps ».

Selon Gettler, d’autres recherches connexes montrent que « les pères en couple qui vivent avec leurs enfants sont également moins susceptibles de souffrir de dépression que les hommes célibataires sans enfant. » Comme le suggère le spécialiste, ce phénomène est probablement lié aux nombreuses émotions heureuses qu’ils ressentent lorsqu’ils s’occupent de leurs enfants et à la satisfaction que certains hommes éprouvent lorsqu’ils parviennent à subvenir aux besoins financiers de leur famille.

DE MEILLEURS CERCLES SOCIAUX

Les pères ont également accès à de nouvelles opportunités en matière de relations sociales, par le biais des activités sportives de leurs enfants, des goûters organisés avec les camarades de ces derniers, ou encore des réunions parents-professeurs.

Selon Karen Fingerman, professeure de développement humain et de sciences familiales à l’Université du Texas à Austin, ces opportunités sont particulièrement appréciables après un déménagement dans une nouvelle ville.

Nelson-Coffey cite l’une de ses études sur la parentalité qui a révélé que les hommes qui ont des enfants entretenaient en effet davantage de liens sociaux que les hommes qui n’en ont pas. D’après elle, lorsque les hommes se sentent liés aux autres, « ils sont moins susceptibles de souffrir de solitude, qui est un facteur de risque majeur pour le développement de dépression et d’autres problèmes de santé mentale. »

UNE MEILLEURE SANTÉ PHYSIQUE

Ces avantages ne concernent pas uniquement la santé mentale, mais aussi la santé physique des pères. En effet, des études montrent que ceux-ci sont plus enclins à éviter les drogues et à interrompre leur consommation de substances nocives comme le tabac et l’alcool, notamment car « les jeunes enfants encouragent les pères à hiérarchiser et prioriser ce qui est le plus important dans la vie », explique Jay Fagan, professeur émérite à l’école de travail social de l’Université Temple et ancien codirecteur du Fatherhood Research and Practice Network.

Fagan cite également « une diminution des comportements négatifs, des accidents et des rencontres avec la justice pénale ».

Selon Nelson-Coffey, les habitudes alimentaires ont elles aussi tendance à s’améliorer, et ce car les pères s’efforcent de donner l’exemple d’une alimentation équilibrée et de comportements alimentaires plus sains à leurs enfants afin de les encourager à adopter de bonnes habitudes.

De manière générale, les pères prennent aussi plus de temps pour faire du sport et jouer avec leurs enfants, des interactions qui profitent aussi bien à l’un qu’à l’autre.

« Lorsque les pères pratiquent des activités physiques avec leurs enfants et parviennent à en faire une habitude amusante, ils leur apprennent à voir l’exercice et la santé comme des choses amusantes et positives », explique Natasha Cabrera, professeure de développement humain et de méthodologie quantitative à l’Université du Maryland.

S’il est scientifiquement prouvé que certains hommes prennent du poids lorsqu’ils deviennent pères, Gettler note toutefois que ce phénomène peut parfois s’avérer être davantage lié à la culture des parents qu’à la parentalité elle-même.

Nelson-Coffey ajoute que, pendant les premières années de la paternité, les pères sont aussi plus susceptibles de manquer de sommeil et sont souvent moins actifs physiquement ; cela a néanmoins tendance à changer avec le temps, et ce bien souvent grâce aux enfants. « Ainsi, même s’il peut y avoir un coût [négatif] dans les premières années, lorsque les enfants grandissent, les parents peuvent en tirer des bénéfices physiques. »

Certains de ces avantages contribuent à expliquer les raisons pour lesquelles plusieurs études montrent que « les pères vivent plus longtemps que les hommes sans enfants, quelle que soit la situation matrimoniale », révèle Jason Carroll, directeur de l’initiative familiale de l’Institut Wheatley à l’Université Brigham Young, dans l’Utah.

Il est probable que ces efforts visant à développer une meilleure santé physique et à manger plus sainement découlent du sens que la paternité semble apporter à de nombreux hommes. « Devenir père confère souvent aux hommes une vision plus vaste de la vie, ainsi qu’une nouvelle compréhension de leur identité et une raison d’être ; cela transforme leurs priorités et leur donne le sentiment que leurs choix ont une importance », selon Carroll.

LES DIFFICULTÉS DE LA PATERNITÉ

Bien qu’elle apporte son lot d’avantages, la parentalité est bien entendu un rôle extrêmement exigeant qui peut s’avérer être une importante source de stress.

« Les pères peuvent souffrir de dépression, car le rôle de parent est aussi intense et difficile qu’il est joyeux et gratifiant », révèle Cabrera.

Selon elle, la paternité peut être intimidante et écrasante, et les relations avec les adolescents peuvent être particulièrement tendues. Lorsqu’ils se retrouvent dans ces terrains inconnus, nombreux sont les parents qui éprouvent des niveaux importants d’anxiété et de doute. « Les pères se sentent souvent obligés de travailler plus souvent et plus longtemps pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ce qui peut mettre leur santé physique à rude épreuve. »

Avoir des enfants peut aussi empêcher les parents de profiter de temps de qualité avec leur partenaire et représenter une difficulté non négligeable dans un mariage, note Nelson-Coffey.