En 1973, un Concorde a parcouru l'Afrique à la poursuite d'une éclipse solaire

« À l’époque, on ne pouvait obtenir de pareils résultats qu’avec un avion supersonique », explique Liebenberg, aujourd’hui professeur vacataire de physique et d’astronomie à l’université de Clemson. Ce vol record a fait la une des journaux du monde entier, et le Concorde qui a effectué la mission a été exposé dans sa variante de chasse à l’éclipse au Musée national de l’Air et de l’Espace, situé en région parisienne. Toutefois, les chercheurs spécialisés dans l’étude du Soleil reconnaissent que ce vol n’a que peu fait progresser la discipline.

« Le vol du Concorde de 1973 est certainement l’une des expéditions d’éclipse les plus audacieuses et les plus fascinantes », déclare Kevin Reardon, un scientifique qui étudie les éclipses passées et futures à l’Observatoire solaire national, en Arizona, aux États-Unis. « On ne peut cependant pas dire que ce que nous en avons tiré soit à la mesure de notre intérêt pour le phénomène. »

Pour Jenna Samra, chercheuse au Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, et qui dirige un vol scientifique visant à observer l’éclipse totale du Soleil de 2024 à bord d’un jet Gulfstream V, cette mission vieille de 50 ans représente bien plus. « Nous poursuivons aujourd’hui certains des mêmes objectifs scientifiques », explique-t-elle. « Rien que le fait de réitérer cette mission est preuve qu’elle est porteuse d’enseignement. »

LA PHASE DE TOTALITÉ EN HAUTE ALTITUDE

On observe les éclipses en avion depuis au moins 1925. Il est pratiquement impossible de mesurer avec précision la couronne solaire depuis le sol à cause de l’atmosphère terrestre qui bloque et déforme ce que l’on voit. Au milieu des années 1960, des fusées et des ballons ont également été utilisés pour prendre des mesures lors d’éclipses, mais ces vols n’ont permis d’assister à la phase de totalité que pendant quelques minutes.