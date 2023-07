La stratosphère se refroidit (et c'est un problème)

Benjamin Santer abonde : « les récents travaux fournissent les preuves scientifiques les plus convaincantes et les plus solides de l’effet des activités humaines sur le climat. Nous avons changé de manière globale la température de l’atmosphère terrestre et nous pouvons le démontrer sur une courte période, sur seulement trente-sept ans de données satellitaires. En une demi-vie humaine, nous avons fondamentalement changé la structure de température et la chimie de l’atmosphère terrestre. Il est incontestable maintenant que les humains ne sont plus des spectateurs innocents dans le système climatique. Il est donc impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les générations futures des graves dommages que nous risquons de causer si nous continuons sur la voie du statu quo ».