Qu'est-ce qu'un dérèglement hormonal et comment y remédier ?

Les réseaux sociaux regorgent de personnes qui disent aux femmes que si elles ne se sentent pas bien, c'est peut-être car elles souffrent d’un dérèglement hormonal et qu’elles doivent rééquilibrer leurs hormones.

Des influenceurs et influenceuses promettent que manger une salade de carottes crues équilibrera l'excès d'œstrogènes ; d'autres affirment qu'attendre d'avoir mangé pour boire du café peut résoudre tous les problèmes, des règles douloureuses à la perte de cheveux. Malheureusement, aucun de ces remèdes ne se base sur des données scientifiques et ne produira l'effet escompté.

L'avantage de ces prétendus remèdes maison est qu'ils ne nécessitent pas de visite chez le médecin, ce qui peut plaire aux femmes qui peuvent avoir l'impression que leur médecin ne les écoute pas vraiment.

Ce que ces adeptes des réseaux sociaux semblent oublier, c'est que les hormones font partie d'un système reposant sur un équilibre et que les dérèglements hormonaux graves nécessitent une intervention médicale.

LE RÔLE DES HORMONES

Selon Marilyn Tan, endocrinologue et professeure à l’école de médecine de l'université Stanford, les hormones désignent toute une catégorie de protéines qui envoient des signaux dans l'ensemble de l'organisme. Plus de cinquante hormones différentes ont été identifiées dans le corps humain, la plupart étant libérées dans la circulation sanguine par des glandes telles que la thyroïde, le pancréas, les ovaires, les testicules, les glandes surrénales et l'hypophyse.

Les hormones jouent divers rôles, notamment pour la croissance, le métabolisme, la reproduction et l'humeur, mais leur fonction principale est de coordonner le métabolisme à travers les systèmes organiques, explique Anne Cappola, professeure spécialisée en endocrinologie, diabète et métabolisme à la faculté de médecine de l'université de Pennsylvanie. Ils transmettent des messages depuis les glandes via la circulation sanguine à divers organes et tissus pour leur indiquer comment fonctionner. Ce réseau complexe de glandes et d'organes est connu sous le nom de système endocrinien.

Il arrive que des changements dans les concentrations d'hormones se traduisent par des symptômes physiques. Les hormones sexuelles, en particulier, fluctuent lorsqu'une femme traverse les différentes phases de son cycle de vie, de la puberté à la ménopause en passant par une ou des grossesses. Au cours de ces changements hormonaux, les femmes peuvent ressentir une multitude de symptômes, tels que des sautes d'humeur, des variations de poids, des fluctuations au niveau de la libido et des bouffées de chaleur.

Il existe également des troubles endocriniens graves causés par le dérèglement hormonal, comme le diabète, les maladies thyroïdiennes (hypothyroïdie et hyperthyroïdie) et le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) qui peut résulter d'un excès d'androgènes dans l'organisme. Ces pathologies doivent toutefois être diagnostiquées par un médecin.

Selon Anne Cappola, les anomalies endocriniennes subtiles qui peuvent être corrigées par de légers changements alimentaires ne sont pas aussi courantes que les réseaux sociaux peuvent le laisser croire.

VOS HORMONES SONT CONÇUES POUR ÊTRE ÉQUILIBRÉES

L'acné, la fatigue et la prise de poids font partie des symptômes les plus fréquents que les influenceurs et influenceuses de TikTok attribuent à un dérèglement hormonal. Les troubles digestifs et du sommeil, les douleurs physiques et l'anxiété font également partie de ces symptômes qui sont tous désignés en ligne sous le nom de « fatigue surrénale ». À ne pas confondre avec l’insuffisance surrénale, une pathologie dans laquelle les glandes surrénales ne produisent pas assez de cortisol.

Les experts doutent néanmoins qu’un dérèglement hormonal puisse être à l'origine de ces symptômes.

« Il faut vraiment qu'il y ait un gros problème pour que les glandes surrénales ne fonctionnent pas », explique Anne Cappola. « Ces glandes peuvent se compenser. Vous avez deux glandes surrénales. Une seule est suffisante pour un bon fonctionnement. »

Il en va de même pour la glande thyroïde. Selon Anne Cappola, une glande thyroïde normale est pleinement fonctionnelle à partir de 20 % de sa capacité. « C'est pourquoi l’idée d’une fatigue surrénale est tout simplement erronée. »

Bien qu'il soit possible que les hormones jouent un rôle dans l'apparition de ces symptômes, ceux-ci peuvent également être causés par une multitude de facteurs, notamment le sommeil, le stress, l'alimentation et le niveau d'activité. Vous pouvez également supposer à tort que vous avez un problème de fatigue alors que votre niveau d’énergie est parfaitement normal, simplement parce que vous vous comparez à d'autres personnes qui en débordent.

Quant à la question de savoir si un changement de régime alimentaire peut contribuer à maintenir l'équilibre hormonal, Anne Cappola n'en a pas eu la preuve et ne parvient même pas en imaginer le mécanisme. La beauté des hormones, déclare-t-elle, c'est qu'elles existent pour assurer l'équilibre.

« Si quelque chose ne va pas, elles compensent, elles s'adaptent et elles régulent », indique-t-elle. « Elles ne sont là que pour aider à remettre les choses à la normale lorsqu'elles sont déréglées pour une autre raison. »

L'hypophyse libère par exemple plus d’hormone thyréostimulante (TSH) dans le sang si elle sent que les taux sont trop bas, et si ceux-ci augmentent, elle en libère moins.

Un autre exemple est l'insuline, une hormone libérée par le pancréas pour transformer le sucre afin que l'organisme puisse l'utiliser comme source d'énergie. Lorsque votre sang contient trop de glucose à cause des aliments que vous avez ingérés, l'insuline demande à votre corps de stocker l'excès dans votre foie et de le garder pour plus tard, jusqu'à ce que les taux diminuent. Vos hormones s'adaptent en réalité à ce qui se passe autour d'elles, et non l'inverse.

SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS BIEN, CONSULTEZ UN MÉDECIN

Anne Cappola vous suggère de dresser une liste de vos symptômes, sans consulter Internet, et de réfléchir à ce qui, dans votre vie, pourrait en être la cause. Il est possible que le stress soit à l'origine de votre « brouillard cérébral » ou que votre régime alimentaire et votre niveau d'activité contribuent à vos problèmes de peau. Apportez cette liste à un médecin en qui vous avez confiance.

Elle estime que cela vaut la peine qu'un médecin prenne vos antécédents, vous examine et vous fasse passer des tests en fonction de vos symptômes. Les problèmes de thyroïde, par exemple, sont très courants et faciles à diagnostiquer avec une prise de sang. Si tout semble normal, néanmoins, vous devrez peut-être accepter qu'il n'y ait là aucune cause médicale.

« Bien sûr, je ne voudrais pas que quelqu'un passe à côté d'une maladie endocrinienne, mais je ne veux pas non plus que les gens soient mal diagnostiqués », déclare Anne Cappola. « Je ne veux pas non plus qu'ils aient à réorganiser leur vie parce qu'ils pensent que le moment où ils prennent leur café va permettre de rééquilibrer leurs hormones ».

Tous les conseils donnés par influenceurs et influenceuses pour équilibrer les hormones, comme une meilleure qualité de sommeil et une alimentation équilibrée, ne sont pas mauvais. Cependant, il s'agit simplement de bons conseils pour la santé en général plutôt que d'un remède magique pour les troubles hormonaux.