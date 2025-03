Entre magie et foi : quels sont les secrets de ces tours extrêmes ?

« Ce n’est pas de la magie. C’est de la foi », affirme Ram Lakhsmi Tevar, un dévot de trente-neuf ans. « Les gens font passer des tiges et des tridents dans leur corps. Ils tirent des touk-touks, des voitures et des Tempo à l’aide de crochets plantés dans [la peau de] leur dos. [...] Dieu ne les laissera jamais se blesser. »

L’INDE ET SES MILLIERS D’ANNÉES DE RELIGION ET DE MAGIE

En Inde, la religion et la magie sont étroitement liées, se nourrissant et se renforçant mutuellement, explique John Zubrzycki, historien australien et auteur de Jadoowallahs, Jugglers and Jinns: A Magicial History of India. Il ajoute que de nombreux tours de magie, consistant notamment à se couper la langue et à la reconstituer, à se faire enterrer, à marcher sur le feu et à restaurer des membres sectionnés, trouvent leurs origines dans des pratiques à la fois réelles et mythiques des ascètes hindous, musulmans, bouddhistes et jaïns.

Avaler des sabres, par exemple, est une tradition indienne vieille de 4 000 ans instaurée par des prêtres, un rituel symbolisant le pouvoir spirituel et la connexion avec les dieux. De nos jours, il s’agit aussi d’une performance artistique qui s’est répandue dans plusieurs autres pays. Dans les années 1970, Swami/Mantra, anthologie des magazines Swami et Mantra, a contribué à la diffusion de ces actes en décrivant divers tours de magie à caractère religieux, parmi lesquels avaler des lames de rasoir, manger des ampoules en verre et passer des aiguilles en argent d’un œil à l’autre.

« [En Inde], le lien entre la religion et la magie remonte à l’époque des Vedas, qui ont été rédigés entre 1700 et 1500 avant notre ère », indique John Zubrzycki. L’Atharva-Veda, connu comme le plus ancien monument littéraire de la médecine traditionnelle indienne, fait référence à des saints hommes nomades qui pratiquaient l’exorcisme, le contrôle de la respiration, ainsi que la danse rituelle, et pouvaient jeter des sorts à leurs opposants.