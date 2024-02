Vaccins : comment les adjuvants stimulent-ils notre système immunitaire ?

BESOIN D'AIDE

Certains vaccins parviennent à conférer une immunité simplement en présentant au système immunitaire un fragment de l'agent infectieux ciblé, c'est notamment le cas des vaccins contre les méningocoques. Toutefois, il existe des maladies pour lesquelles le développement de vaccins est particulièrement difficile. Le VIH, par exemple, utilise différentes stratégies pour échapper à la reconnaissance par les cellules immunitaires et enrayer leur contre-attaque. La grippe et le SARS-CoV-2 évoluent en variants pour se soustraire à cette même reconnaissance immunitaire. Le parasite à l'origine du paludisme présente une histoire complexe et ses impacts sur le système immunitaire soulèvent encore de nombreuses questions.

Afin de mettre au point des vaccins contre ces agents infectieux et d'autres rois de l'évasion, les scientifiques exploitent les subtilités de notre système immunitaire, dont la plupart restent entourées de mystères. Ainsi, pour les virus en perpétuelle évolution comme le SARS-CoV-2 et la grippe, certains chercheurs travaillent sur des vaccins universels qui parviendraient à reconnaître les parties des antigènes qui restent stables alors que leur voisinage mute pour produire de nouvelles souches.

Les adjuvants jouent un rôle majeur dans les efforts visant à contrôler l'inflammation à l'aide des vaccins, notamment grâce aux travaux datant de l'époque du Dr Ramon. La découverte du vétérinaire est née d'une procédure commune pour l'époque. Pendant des décennies, la méthode scientifique impliquait d'injecter à un cheval une toxine issue de la bactérie responsable de la diphtérie pour induire une réponse immunitaire. Ils prélevaient ensuite le sang du cheval, désormais chargé d'anticorps, et en utilisaient le sérum pour soigner les malades.

Au cours de ses recherches, le Dr Ramon a fait le constat suivant : lorsque les chevaux développaient une infection autour du site d'injection, ils produisaient un sérum antidiphtérique plus puissant. Il a alors eu l'idée d'ajouter de la chapelure et d'autres éléments aux vaccins pour stimuler la réaction inflammatoire et renforcer l'immunité.

À la même période, l'immunologiste britannique Alexander Glenny, qui travaillait également sur les injections de toxine diphtérique, a découvert qu'il pouvait accentuer leurs effets chez le lapin en ajoutant des sels d'aluminium. L'aluminium était le premier adjuvant intégré à des vaccins homologués aux États-Unis et le seul utilisé en continu dans ces vaccins pendant les 70 années qui ont suivi. De nos jours, il reste l'adjuvant le plus répandu, indique Pulendran, comptabilisant plusieurs milliards de doses à son actif.