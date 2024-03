Force surhumaine, réaction combat-fuite : comment votre corps réagit en situation de stress extrême

Un garçon de seize ans soulève une Volkswagen pour libérer un voisin immobilisé. Une mère repousse un ours polaire pour protéger ses enfants. Une fille fait basculer un tracteur qui s’était renversé sur son père. Ces prouesses sont rendues possibles par une décharge d’adrénaline et par un déblocage de systèmes corporels et de capacités musculaires qui ne sont pleinement accessibles qu’en situation de détresse intense.

Ces démonstrations de « force surhumaine » sont bel et bien réelles, mais le phénomène est difficile à étudier en laboratoire, car la reconstitution de telles situations pourrait s’avérer dangereuse pour les participants. À la place, les neuroscientifiques s’appuient sur ce que l’on sait sur la réaction combat-fuite du cerveau et du corps et sur les mécanismes rétroactifs du stress qui y sont associés et qui sous-tendent ces manifestations de force extrême.

Ces mêmes systèmes de réaction servaient à nos ancêtres lorsqu’ils rencontraient un tigre à dents de sabre et devaient choisir entre la confrontation et la fuite. Mais ces systèmes ont ainsi évolué que des mécanismes moins extrêmes sont déclenchés par les situations de la vie contemporaine : recevoir un texto troublant d’un proche, devoir freiner brusquement quand un animal traverse la route à toute vitesse ou devoir s’exprimer en public.

Dans chaque cas, « il s’agit de la même réaction de stress, mais celle-ci est aujourd’hui plus fréquemment activée dans des situations ne présentant pas de danger pour la vie », explique Marc Dingman, maître de conférences en santé biocomportementale à l’Université d’État de Pennsylvanie.

Ces mécanismes trouvent leur origine dans le système nerveux autonome, qui peut être envisagé comme un continuum, comme le suggère Andrew Huberman, célèbre chercheur et neuroscientifique de la Faculté de médecine de l’Université Stanford. « D’un côté de ce continuum, vous avez la panique absolue et les réactions physiologiques qui sont associées à cela, explique-t-il. Et de l’autre côté, vous avez le coma. »

Entre ces deux extrêmes existe une gamme de réponses biologiques au stress qui, pour certaines, sont familières ; par exemple, perdre l’appétit ou avoir du mal à s’endormir. D’autres réactions sont connues d’un cercle bien plus restreint d’initiés, le cercle de ceux qu’une force surhumaine a habité un instant.

COMPRENDRE LA FORCE SURHUMAINE ET LA RÉACTION COMBAT-FUITE

« Force surhumaine » est un terme que l’on emploie parfois pour décrire des « prouesses physiques se produisant dans des situations de stress intense qui dépassent largement les capacités que l’on attribuerait normalement à une personne et qui seraient impossible à reproduire dans des circonstances plus calmes », explique E. Paul Zehr, professeur de neurosciences sensorimotrices de l’Université de Victoria, au Canada.

Nous sommes susceptibles d’être sujets à ce phénomène lorsque nous nous trouvons en situation de danger extrême : passer à travers la glace d’un lac gelé, se faire attaquer par un humain ou par un animal, être piégé par un objet ou être confronté à une catastrophe humaine ou naturelle, par exemple.

« La même réaction peut également survenir lorsque l’on intervient pour protéger une autre personne en danger, donc cela ne concerne pas uniquement l’auto-protection », fait observer Massimo Testa, médecin du sport du Groupe médical Intermountain, dans l’Utah.

La recherche montre que dans de telles circonstances, des structures cérébrales complexes, des neurotransmetteurs et des systèmes corporels spécifiques entrent en action pour libérer un flot d’hormones qui permettront de mieux recruter la capacité musculaire et d’accroître le flux sanguin en direction des membres et des organes les plus indispensables pour faire face à l’urgence.

Pour aider encore davantage le corps à atteindre cet état de suractivation, l’énergie normalement utilisée dans d’autres systèmes du corps, comme celle allouée à la recherche et à la digestion de nourriture, à la gestion de la santé reproductive ou à la régulation de la température corporelle, est détournée pour être redirigée sur la survie immédiate.

« Tout organisme, humain ou autre, possède en substance trois réactions élémentaires face à un facteur de stress quelconque : rester en place, aller de l’avant ou reculer », indique Andrew Huberman. Si des ressources corporelles sont nécessaires pour n’importe laquelle de ces réactions, ce sont les options de combat et de fuite qui les mobilisent le plus et qui concentrent toute l’attention sur le même objectif.

« Dans cet état, la vitesse séquentielle de votre perception du temps augmente de manière spectaculaire et vous vous mettez à diviser le temps en micro-tranches et absorbez bien plus d’informations qu’en temps normal, et ce bien plus rapidement », explique Andrew Huberman.

En situation de stress aussi intense, nous sommes en outre susceptibles de mobiliser davantage nos muscles, de les activer bien plus qu’on ne le pourrait d’ordinaire. « Nous n’utilisons généralement qu’une fraction de la force et de la puissance maximale de nos muscles et il y en a généralement une bonne réserve qui demeure inexploitée », révèle Gordon Lynch, directeur du Centre de recherche musculaire de l’Université de Melbourne, en Australie.

Des études montrent qu’il existe plusieurs garde-fous sous-jacents qui empêchent spécifiquement les muscles d’être trop sollicités. Cependant, en situation d’urgence, explique-t-il, ces garde-fous peuvent « être outrepassés pour permettre le recrutement instantané des fibres musculaires les plus grosses et les plus réactives, celles sans qui il n’y aurait ni explosivité de la force, ni réalisation du vrai potentiel musculaire. »

LE RÔLE JOUÉ PAR LES HORMONES

Les réactions combat-fuite comme celles-ci trouvent leur origine dans l’amygdale, une structure cérébrale complexe « qui intègre vos expériences du point de vue de leur contenu émotionnel », ainsi que l’explique Donald Katz, psychologue et neuroscientifique spécialiste du comportement de l’Université Brandeis, dans le Massachussetts. Selon lui, lorsque cette structure est soumise à un facteur de stress, elle envoie un signal de détresse en direction de l’hypothalamus, une autre région du cerveau.

L’hypothalamus fait office de centre de commande pour le système nerveux autonome, un système qui se divise en deux parties : le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique.

Ces systèmes contrôlent plusieurs fonctions corporelles machinales telles que la performance cardiovasculaire et respiratoire et la constriction et la dilatation de vaisseaux sanguins et de petites voies respiratoires cruciales dans les poumons.

Lorsqu’une réaction de stress est activée dans l’hypothalamus, des neurotransmetteurs sont libérés par les neurones dans l’ensemble du corps et un signal est envoyé aux glandes surrénales, qui se situent sur les deux reins.