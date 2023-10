Les dolines, ces trous béants cachés sous nos pieds

On trouve également de nombreuses dolines au niveau de la mer Morte, où le sel se décompose facilement, et de la péninsule mexicaine du Yucatan, en raison de son sol calcaire. En France, les surfaces karstiques couvrent environ 30 % du territoire, les zones les plus karstifiées (et donc les plus à risques) étant les Pyrénées, le Jura et les Alpes.