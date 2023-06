Les Vikings nous ont-ils vraiment transmis la maladie de Dupuytren ?

Les hommes modernes ont probablement croisé les Néandertaliens en Europe il y a environ 45 000 ans - et ils se seraient même rapprochés. Environ 21 500 générations nous séparent de nos cousins homininés disparus, mais les Néandertaliens ont laissé derrière eux un sillage génétique de maladies dont des millions de personnes souffrent aujourd'hui, notamment une affection invalidante de la main, appelée maladie de Dupuytren.

Cette maladie se caractérise par une rétraction anormale d'un ou plusieurs doigts de la main ou par des boules ou rétraction de la plante des pieds se contractant progressiment, et déformant ces membres de manière permanente. Dans une étude publiée dans la revue Molecular Biology and Evolution, une équipe de chercheurs a révélé que deux variantes génétiques héritées des Néandertaliens figurent parmi les principaux facteurs de risque de développement de la maladie de Dupuytren.

LA FAUTE DES VIKINGS

Cette maladie invalidante était connue sous le nom de « maladie des Vikings » : le chirurgien John Hueston avait observé la forte prévalence d'Européens du Nord et de personnes d'origine nord-européenne parmi ses patients atteints de la maladie de Dupuytren et l'avait associée, à tort, aux invasions vikings à travers l'Europe. Le nom officiel de la maladie vient de Guillaume Dupuytren, qui a conçu et réalisé en 1831 la première opération visant à apaiser les symptômes de la maladie qui porte son nom.

La maladie de Dupuytren a tendance à être héréditaire, ce qui crée des poches géographiques de malades dans des pays comme la Norvège et le Royaume-Uni, où respectivement 30 % des hommes de plus de 60 ans et 20 % des personnes de plus de 65 ans sont atteints de la maladie. Alors que l'on pensait que cette prévalence géographique était due aux populations vikings qui s'étaient installées en Europe du Nord, la communauté scientifique a fini par identifier la maladie dans des régions où les Vikings n'ont probablement pas passé beaucoup de temps, comme l'Asie du Sud, et en a conclu que son origine n'était pas celle que l'on croyait.

Au-delà des étroites relations de nos ancêtres homininés avec les Néandertaliens, les autres facteurs de risque de la maladie de Dupuytren sont le fait d'être un homme, d'avoir plus de 50 ans, d'être diabétique, de fumer beaucoup ou de consommer régulièrement de l'alcool. La maladie est incurable, mais il existe des traitements tels que des injections et des interventions chirurgicales pour gérer les symptômes.