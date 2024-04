Vaut-il mieux dormir sur le ventre ou sur le dos ?

Comment avez-vous dormi la nuit dernière ? Comme la plupart d’entre nous, il est probable que vos positions de sommeil suivent un cycle similaire nuit après nuit : vous commencez par vous installer dans votre position préférée et, une fois que vous êtes endormis, vous commencez à bouger et changez de position tout au long de la nuit.

Si vous vous demandez si la position dans laquelle vous dormez vous garantit un sommeil optimal, vous n’êtes pas seul. En effet, de nombreux conseils, recommandations et informations parfois contradictoires associent certaines positions à divers avantages ou inconvénients pour la santé, et le marché regorge de produits sophistiqués promettant de vous apprendre à dormir autrement.

« Parfois, essayer de contrôler sa position peut faire plus de mal que de bien », révèle Raman Malhotra, ancien président de l’Académie Américaine de la Médecine du Sommeil et professeur de neurologie à l’école de médecine de l’Université de Washington.

La science a toutefois permis de donner quelques réponses. Les recherches de De Koninck ont par exemple montré que les changements de position tendent à diminuer avec l’âge, et que les personnes plus âgées préfèrent de loin dormir sur le côté droit, une position qui pourrait contribuer à réguler la tension artérielle. D’autres études montrent également que nous passons en moyenne plus de la moitié de notre temps de sommeil sur le côté, et que les patients âgés et en surpoids bougent moins que les patients plus jeunes.