Enrhumé ? Voici comment votre système immunitaire se bat pour vous

Loin de se cantonner à un groupe particulier d'organes, le système immunitaire opère sur l'ensemble de l'organisme, à travers les milliards de cellules immunitaires et autres molécules spécialisées présentes dans notre corps. Les barrières physiques de la peau et des membranes muqueuses constituent la première ligne de défense, déployée pour freiner et piéger l'envahisseur. La seconde, le système immunitaire inné, se compose de cellules comme les phagocytes, dont la mission première est de dévorer les intrus. En dehors de ces cellules immunitaires, de nombreuses substances chimiques sont produites en réponse aux infections et aux lésions pour éradiquer les pathogènes et entamer la reconstruction des tissus.

La troisième ligne de défense apporte une réponse finale, plus spécifique, c'est le rôle du système immunitaire adaptatif. Ses unités d'élite sont formées sur le tas, créées en réaction à la présence d'un agent pathogène que l'organisme n'avait jamais rencontré auparavant. Dès son activation dans une zone localisée de l'organisme, le système adaptatif déclenche une intervention généralisée et s'efforce de mémoriser les antigènes, la substance à l'origine de la réponse immunitaire. Si l'agent pathogène se présente à nouveau, l'organisme réagira plus rapidement, avec une force de frappe supérieure.

CELLULES TUEUSES

Les défenses internes du corps humain dépendent principalement de deux types de cellules agressives : les phagocytes et les cellules tueuses naturelles, ou lymphocytes NK pour Natural Killer. Les phagocytes les plus répandus sont les macrophages, dont le nom signifie littéralement « gros mangeurs ». Ces soldats à l'appétit redoutable patrouillent l'organisme à la recherche d'infections et se délectent de microbes ou d'intrus en tout genre. Les macrophages stationnaires sont établis au sein d'organes comme le foie et le cerveau. En seconde position dans la hiérarchie des phagocytes se trouvent les neutrophiles, le type de globule blanc le plus abondant. Un autre type de globule blanc, appelé éosinophile, joue un rôle central dans la lutte contre les vers et d'autres envahisseurs parasitiques, sans toutefois partager l'appétit qui fait la réputation des phagocytes.

TUEURS NÉS