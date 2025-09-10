Pourra-t-on vraiment vivre jusqu’à 150 ans grâce aux greffes d’organes ?

Quand le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine se sont réunis la semaine dernière, à Pékin, beaucoup s’attendaient à des discussions sur des sujets géopolitiques, comme la sécurité énergétique, le commerce mondial ou les conflits militaires. Au lieu de quoi, ces dirigeants, tous deux âgés de soixante-douze ans, ont été surpris par un micro resté ouvert en train de parler d’un possible recours aux greffes d’organes et à la médecine moderne pour vivre plus longtemps, voire pour toujours.

« La biotechnologie fait des progrès », entend-on Vladimir Poutine dire à Xi Jinping par l’intermédiaire de son traducteur dans un enregistrement audio initialement capté par la Télevision centrale de Chine (CCTV). « Il y aura constamment des greffes d’organes humains et il se peut même que les gens rajeunissent en vieillissant, jusqu’à, pourquoi pas, atteindre l’immortalité. »

« Il est possible que, dans ce siècle, les humains puissent vivre jusqu’à cent cinquante ans », a prédit Xi Jinping.

Mais les greffes d’organes peuvent-elles vraiment nous aider à vivre jusqu’à cent cinquante ans ? Pas vraiment, répondent les spécialistes de la question.

« La greffe d’organes n’est pas la voie vers l’immortalité », prévient Arthur Caplan, professeur, directeur du département d’éthique médicale à la Faculté de médecine Grossman de l’Université de New York et spécialiste de l’éthique de la greffe d’organes.

Pour les personnes qui ont un organe défaillant, la greffe peut être salutaire. Mais pour celles qui essaient de lutter contre le vieillissement, la greffe d’organes est trop risquée, trop chère et comporte des limites importantes : une greffe ne guérira pas la plupart des maladies systémiques courantes liées à l’âge. Il n’existe pas non plus assez d’organes pour répondre à la demande actuelle, et encore moins pour soutenir un remplacement d’organes généralisé. En outre, il est actuellement impossible de greffer un cerveau. Imaginez ce que serait la vie avec un cœur robuste mais avec un cerveau qui se dégrade : un cauchemar, affirme Arthur Caplan.

« Le mouvement pour la longévité en est au niveau moléculaire, pas au stade du remplacement d’organes », ajoute-t-il.

Nir Barzilai, professeur de médecine et de génétique à la Faculté de médecine Albert-Einstein de New York et président de l’Académie pour la recherche sur la santé et la durée de vie, abonde en ce sens. Des scientifiques ont mis au point de bien meilleures stratégies, comme l'édition du génome, les médicaments anti-âge, et les thérapies par cellules souches, pour prolonger la vie. « Nous pouvons ralentir le vieillissement et même l’inverser », ajoute-t-il.

L’ESSOR DES GREFFES D’ORGANES

On trouve dans les mythologies anciennes de miraculeux récits de greffes d’organes destinées à soigner des maladies. Mais ce n’est que dans les années 1950 que ces mythes devinrent une réalité médicale. En 1954, des chirurgiens réalisèrent la première greffe d’organe, transplantant un rein d’un jumeau identique à un autre. À la fin des années 1960 déjà, des chirurgiens avaient réalisé des greffes du foie, du cœur et du pancréas, tandis que les greffes pulmonaires et intestinales commencèrent dans les années 1980.

Au cours des décennies suivantes, la science surmonta des obstacles techniques complexes pour rendre les greffes d’organes plus sûres et plus efficaces : les chercheurs apprirent à mieux anastomoser les vaisseaux sanguins, à préserver la fonction des organes hors du corps pendant leur stockage et à gérer la réponse immunitaire de sorte à éviter leur rejet grâce à des médicaments immunosuppresseurs.

Aux seuls États-Unis, plus de 800 000 patients ont vu leur vie sauvée ou leur qualité de vie améliorée grâce à des greffes depuis le début du suivi national en 1988.

LE REMPLACEMENT D’ORGANES PEUT-IL NOUS RENDRE IMMORTELS ?

Même avec tous ces progrès majeurs, les greffes d’organes demeurent extrêmement risquées.

L’inquiétude principale vis-à-vis de ces opérations est le rejet d’organe. Sans intervention, le système immunitaire attaque l’organe greffé comme s’il s’agissait d’un corps étranger. Les immunosuppresseurs, classe de médicaments mise au point dans les années 1980, permettent aux cliniciens de manipuler les défenses immunitaires du corps pour qu’il accepte le nouvel organe.

Mais ces puissants médicaments qui empêchent le rejet augmentent également de manière considérable le risque d’infections bactériennes, virales et fongiques, qui peuvent être graves, voire présenter un danger pour la vie. Les cliniciens doivent donc trouver un équilibre : inhiber suffisamment le système immunitaire pour empêcher le rejet tout en faisant en sorte qu’il reste suffisamment fort pour combattre de potentiels pathogènes.

Les immunosuppresseurs doivent généralement être pris tout au long de la vie et peuvent provoquer des effets secondaires : diabète, tension artérielle élevée, cholestérol élevé, voire cancer sur le long terme. Suivre plusieurs traitements immunosuppresseurs successifs dans le cadre de greffes multiples est susceptible d’aggraver ces effets.

« Pour greffer tous les organes du corps, il faudrait prendre 400 litres environ d’immunosuppresseurs par jour », explique Arthur Caplan. Une perspective dangereuse.

Un autre problème avec l’utilisation d’organes pour vivre plus longtemps est que le corps perd en résilience avec l’âge. Il est plus difficile de se remettre après un acte chirurgical, de supporter des facteurs de stress physique et de combattre les infections.

« Il n’existe pas encore de greffe pour la fragilité ou la démence », souligne Henry Pleass, professeur de chirurgie à l’Université de Sydney et chirurgien spécialiste des greffes au Westmead Hospital.

De plus, si les organes greffés se maintiennent effectivement plus longtemps que jamais auparavant, souvent plusieurs décennies, ils ne durent pas nécessairement toute la vie, ce qui signifie que la greffe d’organes n’est pas une solution miracle.

« D’abord, il faut survivre à une greffe, explique Nir Barzilai. Cela dépend de l’organe, mais si vous êtes âgé ou fragile, il se peut que vous ne retrouviez jamais votre état initial. Et, tôt ou tard, vous aurez peut-être besoin d’un nouvel organe. Ce n’est pas une stratégie de longévité. »

Arthur Caplan compare cette approche futuriste de biohacker à la chirurgie esthétique. « Vous pouvez changer d’apparence, mais vous mourrez au même âge. »

LES GREFFES D’ORGANES À RÉPÉTITION SONT-ELLES SEULEMENT ENVISAGEABLES ?