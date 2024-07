Voici les plus grands défis de santé auxquels sont confrontées les femmes

Chaque année, en France, près de 400 000 femmes sont hospitalisées à la suite d’une maladie cardiovasculaire, dont 33 % avant soixante-cinq ans. Que notre cœur batte peut sembler être ce qu’il y a de plus normal mais le risque cardiovasculaire n’est autre que la plus grande menace pesant sur la santé des femmes. En 2021, un décès de femme sur cinq était dû à une maladie cardiovasculaire.

Malgré le danger que ces dernières représentent pour les femmes tout au long de leur vie, ce sont aussi celles pour lesquelles il est le plus simple de prendre des mesures afin d’en réduire les risques. L’essentiel est de connaître les habitudes de vie qui peuvent permettre cela et de les intégrer dans son quotidien le plus tôt possible.

« Nous savons qu’une alimentation saine et de l’exercice physique [sont] les éléments de base de la santé cardiovasculaire », explique Kathryn J Lindley, cardiologue au centre médical de l’université Vanderbilt. Certaines habitudes sont également à proscrire, comme le tabagisme, le vapotage et la consommation excessive d’alcool, pour une meilleure santé générale et cardiovasculaire.

Après les maladies cardiovasculaires, le cancer est la deuxième cause de décès chez les femmes en France. Bien qu’il ne soit pas possible de dépister tous les types de cancer, il existe néanmoins des tests de dépistage pour les trois cancers les plus meurtriers chez les femmes : le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer colorectal.

La bonne nouvelle, c’est que ne pas fumer, avoir une alimentation saine et faire régulièrement de l’exercice diminuent le risque de presque tous les cancers. Ces mêmes habitudes de vie réduisent également la probabilité de développer des troubles du métabolisme, tels que l’obésité et le diabète de type 2.

Dans les cinq articles que nous avons écrits dans le cadre de cette série sur la santé des femmes, nous avons demandé à des experts quels étaient les principaux problèmes sur lesquels celles-ci devraient se concentrer à chacune de leurs décennies.

LA VINGTAINE