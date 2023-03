Le cancer colorectal est en augmentation chez les jeunes adultes

« Nous craignons que cela n’indique également un fonctionnement biologique plus agressif pour des raisons que nous devons comprendre », reprend Giannakis, mais nous ne savons pas encore avec certitude si la maladie est plus agressive chez les jeunes, si elle est simplement détectée trop tard, ou les deux. L’article de Siegel indique que les patients symptomatiques de moins de 50 ans mettent 40 % plus de temps à recevoir un diagnostic que les patients plus âgés.

« Il est important pour les patients et les professionnels de santé de rechercher activement les symptômes et les signes inquiétants, tels que les saignements rectaux et les carences en fer inexpliquées, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas causés par un cancer colorectal insoupçonné, et ce quel que soit l’âge du patient », recommande Reid Ness, professeur agrégé de médecine en gastro-entérologie, hépatologie et nutrition au Centre médical de l’Université Vanderbilt.

Les symptômes les plus courants du cancer colorectal chez les jeunes patients sont les douleurs abdominales, la perte de poids inexpliquée, les changements dans la fréquence, la taille ou l’apparence des selles, et les saignements rectaux, qui surviennent dans 46 % des cas d’apparition précoce, contre 26 % des cas chez les adultes de plus de 50 ans.

« Les jeunes ont tendance à penser que, comme ils sont jeunes et en bonne santé, s’ils présentent des symptômes, le problème est forcément passager ou peu préoccupant », raconte Chan. Pour Siegel, il est fondamental de lutter contre les tabous et la stigmatisation, car les patients ne se sentent pas toujours à l’aise lorsqu’ils doivent parler de leurs symptômes rectaux. Il faut également s’assurer que les médecins prennent les symptômes suffisamment au sérieux.

« Parfois, les histoires les plus malheureuses sont celles de patients à qui l’on dit qu’ils n’ont qu’une hémorroïde et qui, quelques mois plus tard, sont atteints d’un cancer du côlon métastatique », déplore Naik. « S’ils présentent des symptômes, ils ont besoin de passer une coloscopie, et pas seulement de faire un test basé sur les selles. »

LE RÔLE DES INÉGALITÉS

Tout comme pour la tendance observée chez les jeunes, les disparités raciales et ethniques constatées dans les taux de cancer colorectal et de décès sont probablement dues à la fois à des facteurs de risque plus importants, et à des taux de dépistage et d’accès aux soins de santé plus limités.

Siegel souligne dans son article que les autochtones d’Alaska présentent les taux de cancer colorectal les plus élevés au monde. Ils affichent près de deux fois plus de cas que les populations blanches, et quatre fois plus de décès. Les cas augmentent de 2 % par an, et il s’agit du type de cancer le plus diagnostiqué dans ce groupe.

Selon l’étude de Siegel, une carence en vitamine D due à une moindre exposition au soleil, mais aussi le tabagisme, l’obésité et une alimentation riche en poissons fumés et pauvre en fibres, fruits et légumes constituent des facteurs de risque possibles pour ces populations.

Les inégalités en termes de nombre de cas et de décès sont encore plus frappantes dans les populations afro-américaines, dans lesquelles le nombre de cas est 21 % plus élevé, et le taux de mortalité 44 % plus élevé que dans les populations blanches. Le taux de survie à trois ans pour le cancer colorectal métastatique est de 30 % pour les patients diagnostiqués entre 2016 et 2018, contre 25 % dix ans plus tôt ; chez les patients noirs, ce taux est toutefois resté à 22 %, probablement en raison de l’accès plus limité à des traitements avancés, selon Siegel et ses co-auteurs.

Les inégalités géographiques sont également dues, au moins en partie, à des taux plus élevés de tabagisme et d’excès de poids, ainsi qu’à des revenus plus faibles et à un accès plus restreint aux soins de santé, indique Siegel.

« Si vous comparez une carte de la pauvreté avec une carte de la mortalité due au cancer colorectal par région, vous constaterez qu’elles sont étonnamment similaires. » L’excès de poids et une mauvaise alimentation sont plus fréquents pour les personnes à faibles revenus, les aliments transformés étant moins chers et moins susceptibles de se périmer rapidement que les aliments frais.

Les disparités sont également la conséquence d’un manque d’informations sur les options de dépistage autres que la coloscopie, souligne Naik. Pour passer une coloscopie, les patients doivent obligatoirement se rendre dans des centres médicaux, qui sont plus rares en Alaska et dans les zones rurales. Elles impliquent aussi généralement une anesthésie générale : le patient doit donc s’absenter de son travail et se faire raccompagner chez lui par une autre personne, qui peut également avoir à s’absenter de son travail ; une situation globalement plus difficile pour les personnes à faibles revenus.

« Bien que la coloscopie soit l’examen de référence pour le dépistage du cancer du côlon, ce n’est pas la seule option », soulève toutefois Naik. « Nous disposons également de tests de dépistage basés sur les selles, qui peuvent être effectués dans le confort de votre domicile. » Le rôle des professionnels de santé est essentiel pour encourager le dépistage, mais « les systèmes de santé doivent également faire de leur mieux pour impliquer les communautés au niveau des programmes. »

Ness pousse cette idée encore plus loin. « La plus grande source de disparité dans l’incidence et dans la mortalité du cancer colorectal reste le faible taux de dépistage chez les personnes qui n’ont pas de mutuelle et ont de faibles revenus. » Tant que les soins de santé (y compris le dépistage du cancer colorectal) ne seront pas accessibles à tous, de manière universelle, nous continuerons à observer de telles disparités.