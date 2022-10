Nos corps sont uniques. Nos cancers le sont aussi.

Le corps est une remarquable machine, conçu pour être robuste et résistant. Il guérit de ses blessures et se défend contre les maladies. Il génère des lymphocytes T qui parcourent le corps pour détecter et détruire les anomalies et les agents envahisseurs. La plupart du temps, le système s’autorégule sans même que nous ne nous rendions compte du travail qu’il accomplit. Pourtant, il arrive que le système dysfonctionne, comme lorsqu’un cancer se développe.

Comme l’explique le Dr Jedd Wolchock, un cancérologue qui a traité mon cancer, mais surtout l’homme qui m’a sauvé la vie : « La surveillance immunitaire se décompose en plusieurs phases. La première est l’élimination : une tumeur apparaît, le système immunitaire la repère et s’en débarrasse. Fin de l’histoire. La phase suivante est l’équilibre : une tumeur apparaît, le système immunitaire la repère, n’arrive pas vraiment à s’en débarrasser, mais le cancer n’agit plus, ne se répand pas. »

« Enfin, il y a le E final : l’échappement. L’échappement, c’est ce à quoi nous faisons malheureusement face jour après jour. La tumeur a acquis des qualités lui permettant d’échapper au système immunitaire. »

Les cellules cancéreuses, ces entités malfaisantes, émettent un signal inhibiteur qui brouille la réponse du système immunitaire. C’est ce qui permet au cancer de survivre et c’est aussi la raison pour laquelle il se répand : les lymphocytes T censés les détruire ne savent pas comment opérer.

CIBLER OFFICIELLEMENT LE CANCER

Une fois le système immunitaire mis en déroute, c’est traditionnellement au tour de protocoles conventionnels — et invasifs — de prendre le relais et de combattre le cancer. Et une fois passée cette expérience du cancer, on vous explique généralement que vous vivrez le restant de vos jours, conscient du fait qu’il ne sera jamais bien loin, menaçant votre futur, prêt à se manifester sur les prochaines séries de radiographies. La situation pourrait se répéter, le signal pourrait être une nouvelle fois brouillé.