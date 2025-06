Comment réduire votre stress en cinq minutes

3. PRENEZ L'AIR

Quelques minutes seulement à la lumière naturelle peuvent suffire à réinitialiser votre rythme circadien, favoriser la production de vitamine D et améliorer la variabilité de votre fréquence cardiaque. Passer du temps dans des espaces verts apporte encore plus de bienfaits : réduction de l’inflammation, baisse du taux de cortisol et amélioration de l’humeur. Une revue scientifique a même montré que les effets les plus marquants sur l’humeur et la variabilité cardiaque surviennent dans les deux premières minutes passées dehors. Pas de parc à proximité ? Même un perron ensoleillé fait l’affaire.

4. ALLEZ VOUS PROMENER

Il s’avère que la marche n’est pas seulement bénéfique pour la santé physique : c’est aussi un outil éprouvé pour clarifier les idées.

Ce mouvement simple améliore la circulation sanguine et l’apport en oxygène vers le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la concentration, de la planification et de la prise de décisions. En parallèle, elle active le réseau du mode par défaut, un système cérébral qui s’illumine pendant les activités répétitives à faible effort et qui est fortement lié à la rêverie et à l’inspiration créative.

La marche a également été associée à une meilleure fonction exécutive, une mémoire de travail améliorée et une humeur plus positive. Dans une étude menée à Stanford, les participants ont généré beaucoup plus d’idées créatives en marchant qu’en restant assis, et cet élan de créativité persistait même après avoir cessé de bouger.

5. TENEZ-VOUS DROIT (OUI, VRAIMENT)

Une bonne posture ne concerne pas seulement l’alignement de la colonne vertébrale : c’est un dialogue constant entre le corps et le cerveau. Les recherches en cognition incarnée suggèrent que la manière dont vous vous tenez peut influencer votre état d’esprit et vos émotions.