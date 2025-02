Le quartier dans lequel vous vivez a une réelle influence sur votre santé

Pour Laura Groenjes Mitchell, militante pour la mobilité active actuellement basée dans le Minnesota, ces libertés constituent des facteurs importants de bien-être.

Groenjes Mitchell élève sa famille à Minneapolis, une décision prise en grande partie pour profiter de la grande facilité d’accès à des ressources essentielles, telles que l’école et la bibliothèque municipale. « Nous avons choisi de vivre dans un quartier de la ville où il est possible de se déplacer à pied et à vélo, et notre qualité de vie s’en est trouvée améliorée », confie-t-elle.

Selon une étude réalisée en 2019, la marchabilité d’une ville serait directement liée à la mobilité sociale et économique d’un enfant. Il a en effet été démontré que les individus qui grandissent dans des zones dotées d’une bonne accessibilité pour les piétons sont en meilleure santé et ont des revenus plus élevés plus tard dans leur vie, probablement parce qu’ils sont plus proches des opportunités d’emploi. Ces espaces encouragent également les jeunes adultes à rencontrer plus souvent leurs voisins, que ce soit grâce à leur proximité ou aux célébrations de quartier, par exemple.

Pour Groenjes Mitchell, vivre dans un tel quartier a non seulement contribué à cultiver l’indépendance de ses enfants, mais lui a également donné confiance en leur capacité à se déplacer dans le monde avec prudence. À long terme, elle espère que le fait d’évoluer dans un environnement aussi libre les préparera à réussir tout au long de leur vie.

La marchabilité d’un quartier et le désir de vivre au sein d’une communauté solide devraient devenir de plus en plus importants au cours des prochaines décennies, notamment du fait de la hausse des températures et l’accélération des phénomènes météorologiques extrêmes, qui exacerbent les migrations environnementales et modifient les schémas d’implantation urbaine.

Si vous souhaitez contribuer à améliorer la marchabilité de vos quartiers, vous pouvez commencer par rejoindre des associations locales afin de soutenir collectivement les transformations des infrastructures. Toutefois, à plus grande échelle, si les décideurs politiques ne se penchent pas sur le sujet, les comportements néfastes pour notre santé, très souvent liés à l’utilisation de la voiture, ne disparaîtront pas de sitôt, affirme Duncan.