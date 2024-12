Trois bonnes raisons de passer du café au thé

Le café et le thé comptent parmi les boissons les plus populaires au monde, et ce pour de bonnes raisons : plusieurs études montrent que les personnes qui boivent régulièrement du café ou du thé vivent plus longtemps et ont moins de problèmes de santé que celles qui n'en boivent pas. Bien que le café vole souvent la vedette avec ses saveurs audacieuses et l'énergie qu'il procure, le thé, qui favorise l'apaisement et la concentration, s'est taillé une place de choix parmi les autres boissons chaude.

MOINS DE CAFÉINE, MOINS D'EFFETS SECONDAIRES

L'une des principales raisons pour lesquelles il peut être intéressant de préférer le thé au café est sa faible teneur en caféine. La caféine peut renforcer la concentration et la vigilance chez certains d'entre nous, mais pour d'autres, les effets indésirables d'une surconsommation - nervosité, insomnie et même palpitations cardiaques - peuvent l'emporter sur les avantages. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) recommande une consommation maximale de 400 milligrammes de caféine par jour, mais certaines personnes peuvent être beaucoup plus sensibles à la caféine en raison de leur âge, de leur sexe, de leurs antécédents familiaux ou encore de leurs traitements médicamenteux.

« Les effets secondaires de la caféine sont la principale raison pour laquelle il est préférable de renoncer au café », explique Alexis Supan, diététicienne à la Cleveland Clinic, à Cleveland, dans l'Ohio.

C'est là que le thé se distingue du café. Une tasse de thé contient entre 20 et 60 milligrammes de caféine, selon le type, contre 80 à 100 milligrammes de caféine dans une tasse de café moyenne. Les tisanes, qui sont naturellement dépourvues de caféine, peuvent également constituer une alternative apaisante. La camomille, par exemple, est connue pour ses effets calmants, tandis que le thé rooibos regorge d'antioxydants.

UN CONCENTRÉ D'ANTIOXYDANTS

Le café et le thé sont tous deux riches en composés bioactifs, des substances chimiques d'origine végétale qui favorisent la santé, mais le thé se distingue par la grande variété d'antioxydants qu'il offre. Ces composés, notamment les flavonoïdes, les polyphénols et les catéchines, sont associés à des risques plus faibles de maladies cardiaques, de diabète et de certains types de cancer.

Le thé vert, par exemple, est particulièrement riche en gallate d'épigallocatéchine (EGCG), un puissant antioxydant qui contribue à la santé des cellules et peut ralentir le vieillissement. Les thés noirs, quant à eux, regorgent de théaflavines, des composés qui favorisent la santé cardiovasculaire.

« Lorsque nous mangeons des fruits et des légumes, nous ingérons des bioactifs qui sont bons pour notre santé », explique Emma Beckett, chercheuse en nutrition à l'université de Newcastle, en Australie. « Lorsque nous préparons une tasse de thé ou de café, l'eau très chaude [combinée à] ce petit matériel végétal haché est un moyen très efficace d'extraire les bioactifs et de les faire pénétrer très rapidement dans notre corps. »

Cela signifie que votre boisson de prédilection peut également être source de composés sains. « Si vous n'aimez pas manger de légumes, le thé est un excellent moyen d'obtenir des composés bioactifs, comme le feraient des fruits ou des légumes », souligne Emma Beckett.

La recherche suggère que bon nombre des bienfaits pour la santé associés à la consommation de thé - de la réduction du risque de maladies chroniques à l'allongement de la durée de vie - peuvent être attribués à ces composés bioactifs. « Il est logique que les populations qui boivent le plus de thé vivent plus longtemps et se portent mieux » rappelle Emma Beckett.

LE THÉ NOUS CALME

L'une des principales différences entre le café et le thé est la présence d'une molécule, la théanine. Principalement présent dans les feuilles de thé, cet acide aminé non protéique peut rendre les gens plus alertes, sans pour autant les exciter, relève Emma Beckett. « On en a potentiellement plus pour son argent avec le thé, grâce à la combinaison de la caféine et de la théanine. »

Pour les personnes sensibles à la caféine, l'effet calmant de la théanine peut compenser la sensation de nervosité associée au café. « Elle réduit l'anxiété et permet de se sentir bien », explique Evangeline Mantzioris, diététicienne à l'université d'Australie-Méridionale.

La théanine a également des effets notables sur la santé de notre cerveau. Les recherches suggèrent qu'elle améliore les performances cognitives, réduit le stress et peut même améliorer la qualité du sommeil.