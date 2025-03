Augmenter sa tolérance à la douleur, c’est possible

LA TOLÉRANCE À LA DOULEUR ÉVOLUE

Du soin d’une carie au tatouage, en passant par le perçage des oreilles, même les événements les plus courants de la vie sont accompagnés d’un degré attendu d’inconfort. Ces sensations peuvent varier selon la manière dont nos corps interprètent ces signaux. Étonnamment, elles peuvent être plaisantes car la douleur intense et le plaisir sont régis par certains circuits neuronaux communs .

Il est certain que maîtriser certains événements douloureux peut provoquer un certain sentiment de liberté. « Je peux faire marche arrière ou bien me tenir à la frontière entre ce qui est douloureux et ce qui ne l’est pas », dit Anna McNuff. « Quand j’y pense, j’aime la douleur parce qu’elle me rappelle que je suis en vie. »