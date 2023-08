Le régime méditerranéen a résisté à l’épreuve du temps pour une bonne raison : il fonctionne

Même si vous n’êtes pas un adepte du houmous, du taboulé ou des olives, donner sa chance au régime méditerranéen en vaut la peine. Pourquoi ? Parce que dans la hiérarchie des habitudes alimentaires saines, le régime méditerranéen ressort constamment vainqueur.

En 2023, le magazine U.S. News and World Report l’a classé numéro un, toutes catégories confondues, et lui a également attribué le titre de meilleur régime pour manger sainement ainsi que le titre de meilleur régime à base de plantes. Il est délicieux et nutritif et son adoption est corrélée à une multitude de bénéfices pour la santé. Il est en outre facile à suivre et applicable sur le long terme. D’ailleurs, nul besoin d’habiter un pays méditerranéen ou même de quitter son domicile pour l’appliquer ou pour profiter de ses bienfaits.

« Il semble qu’il s’agisse du donneur d’amour universel, il comporte de vrais aliments, principalement des plantes, et donne du plaisir », plaisante David Katz, spécialiste de médecine préventive, ancien président de l’American College of Lifestyle Medicine et co-auteur de How to Eat. « Il comprend les bases d’une alimentation complète, il nous emmène hors du royaume des solutions rapides et dans le royaume de l’hygiène de vie. Le régime méditerranéen fonctionne depuis des générations, et il fonctionne à vie. »

Il se trouve qu’il est également corrélé à une plus grande longévité : dans une étude parue en 2023 dans la revue JAMA Internal Medicine, des chercheurs ont comparé les effets de l’adoption de diverses habitudes alimentaires saines et se sont aperçu que chez les personnes qui suivaient un régime méditerranéen strict sur le long terme, le risque de mourir prématurément d’une cause quelconque était diminué de 20 % sur une période de 36 ans.

« Les maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète de type 2, les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires sont les principales causes de décès, fait observer David Katz. Si vous réduisez le risque de survenue de ces maladies chroniques, vous avez plus de chances de vivre plus longtemps. Le régime méditerranéen favorise la vitalité et [aide à prévenir] les maladies chroniques qui raccourcissent notre vie. »

ORIGINES ET ALIMENTS DE BASE DU RÉGIME

Les origines du régime méditerranéen remontent aux années 1950, période à laquelle Ancel Keys, physiologue du Minnesota, en a trouvé l’idée dans le cadre de l’Étude des sept pays. Cette étude a réuni une équipe de chercheurs dont l’objectif était d’enquêter sur les liens entre alimentation, maladies cardiovasculaires et divers facteurs liés à l’hygiène de vie aux États-Unis, en Italie, en Grèce, en Finlande, aux Pays-Bas, en ex-Yougoslavie et au Japon.

En plus d’avoir découvert des liens entre les habitudes alimentaires des participants, leur taux de cholestérol et leur risque de présenter une maladie coronarienne, les chercheurs ont également constaté que ceux qui vivaient dans certains pays de la Méditerranée étaient moins touchés par les maladies cardiovasculaires et par la mortalité prématurée, quelles qu’en soient les causes, que les participants vivant dans d’autres régions.