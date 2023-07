Le microbiote intestinal, la clef de notre santé ?

L’intestin fournit entre 90 et 95 % de la sérotonine de l’organisme. Cette hormone transmet les messages entre les cellules nerveuses (comme la sensation d’avoir des papillons dans le ventre) et aide à réguler les fonctions corporelles comme le sommeil, l’humeur et la digestion. Le microbiote intestinal contribue aussi à la production d’autres neurotransmetteurs et substances chimiques tels que la dopamine et la tryptamine, qui jouent un rôle dans l’anxiété et la dépression.