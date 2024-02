L'eau glacée est-elle vraiment efficace contre les problèmes de peau ?

Si vous vous êtes déjà foulé la cheville, vous connaissez probablement l’efficacité des poches de glace pour soulager la douleur et le gonflement. De plus en plus de personnes appliquent désormais ce principe sur une autre partie de leur corps en appliquant de la glace sur leur visage, une méthode qui permettrait de lutter contre la formation des rides, mais aussi d’atténuer les cernes et de resserrer les pores. Selon les adeptes de cette pratique, celle-ci conférerait ainsi à la peau une apparence plus jeune et plus saine.

Cependant, malgré la popularité grandissante des soins du visage à base de glace et d’autres formes de cryothérapie, due en grande partie aux réseaux sociaux, aucune étude clinique n’a permis de prouver leurs bienfaits à ce jour.

En outre, si frotter un glaçon sur son visage peut sembler inoffensif, selon Jessica Garelik, dermatologue à l’Université de New York, ces traitements ne conviennent pas à tous les types de peau.

« Lorsqu’elle entre en contact avec la peau, la glace peut potentiellement endommager la barrière cutanée en raison de sa faible température, ce qui peut être problématique pour les patients dont la peau est déjà sèche et sensible », prévient la dermatologue.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette méthode mieux connue sous le nom de « ice facials », ou « skin-icing ».

GLACE ET INFLAMMATION

S’il est si difficile d’étudier les prétendus bienfaits des soins du visage à la glace, selon la dermatologue Elizabeth Kiracofe, qui tient le cabinet Airia Dermatology à Chicago, c’est notamment parce que ces bienfaits sont très subjectifs. Il est en effet difficile de réaliser une mesure de « l’éclat » de nos joues ou de l’ampleur des poches présentes sous nos yeux.

En outre, les méthodes de soins du visage par la glace sont nombreuses et variées, ce qui rend également leur étude plus difficile : du simple frottement d’un glaçon sur la peau à des traitements coûteux qui ne peuvent être effectués qu’en cabinet par des professionnels de santé agréés, leur coût et leur complexité varient considérablement.

En revanche, ce que les scientifiques comprennent, ce sont les effets de la glace sur le corps.

Lors d’une blessure, le corps réagit généralement en envoyant des cellules spécialisées sur la zone concernée afin d’arrêter le saignement et de commencer à réparer les dégâts. En conséquence, le flux sanguin vers cette zone augmente considérablement et les vaisseaux se dilatent, provoquant ainsi douleur et gonflement. En raison de cet afflux rapide de sang chaud, une blessure peut ainsi être chaude au toucher. La glace, de son côté, provoque le phénomène inverse : la vasoconstriction, un rétrécissement des vaisseaux sanguins.

Les poches sous les yeux ne sont pas le résultat d’une blessure physique aiguë, mais elles aussi découlent d’une vasodilatation et d’un gonflement. Que vous appliquiez la glace sur un genou blessé ou sur votre visage, le principe reste le même, explique Kiracofe. « L’objectif premier est de réduire l’inflammation. »

LES AVIS DES EXPERTS

Selon Hadley King, dermatologue à New York et membre de l’Académie américaine de dermatologie, les compresses froides peuvent aider à réduire les poches que vous trouvez occasionnellement sous vos yeux en rétrécissant les vaisseaux sanguins dans la zone affectée.

« En général, elles permettent à la peau de paraître moins rouge et moins bouffie », indique-t-elle.

L’Académie américaine d’ophtalmologie recommande également cette approche, affirmant que l’application d’une compresse froide pendant 15 ou 20 minutes peut réduire le gonflement des yeux. Il est toutefois utile de noter que les médicaments contre les allergies et d’autres approches pharmacologiques peuvent apporter un soulagement plus durable.

Des études ont également démontré que, en resserrant les vaisseaux sanguins, ce type de soin par la glace peut soulager temporairement la douleur et le gonflement associés aux boutons ou aux coups de soleil mineurs, selon Kiracofe. La dermatologue insiste toutefois sur le fait qu’il est important de ne pas laisser la glace sur la peau pendant plus de quelques minutes d’affilée, et ce afin de ne pas endommager la peau ou provoquer d’engelures.

« Bien que je sois d’accord avec l’idée de, par exemple, utiliser un glaçon sur un bouton spécifique pendant une durée limitée, le fait de frotter de la glace sur tout le visage ne devrait pas, selon moi, constituer l’élément de base d’un soin », tempère-t-elle.

Les propriétés exfoliantes constituent un autre avantage de ce type de soin du visage, d’après King. « À chaque fois que l’on exfolie, on obtient une peau fraîche qui paraît plus lumineuse, plus saine et moins pâle. »

Certains cabinets de dermatologie proposent des traitements de cryothérapie, qui consistent à utiliser le froid extrême de l’azote liquide pour geler les lésions cutanées telles que les verrues, des taches cutanées et certains cancers superficiels de la peau. Cette stratégie est très efficace dans le cas de problèmes de peau spécifiques, mais vous ne pouvez et ne devriez pas la reproduire chez vous, soutient Garelik. D’autres cabinets proposent des cryofacials, des soins localisés qui utilisent de l’azote liquide vaporisé pour refroidir la peau à l’extrême ; ils ne constituent pas des traitements officiels, contrairement à la cryothérapie, mais permettent d’obtenir un froid plus intense que celui que l’on peut obtenir chez soi.

Il est néanmoins important de connaître les risques et recommandations avant d’aller dépenser des centaines d’euros pour profiter de ces traitements professionnels en institut. CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT D’ESSAYER

Que vous choisissiez de le faire chez vous ou en institut, selon Garelik, le plus important est de vous assurer que la glace ne soit pas en contact direct avec votre peau. Vous pouvez acheter un rouleau à glace, ou ice roller, ou tout simplement utiliser une serviette en papier ou un gant de toilette. La couche doit être suffisamment fine pour permettre laisser passer le froid, mais suffisamment épaisse pour permettre à la glace de ne pas toucher la peau. Cela vous permettra d’éviter les rougeurs, les sécheresses et les irritations cutanées provoquées par la glace, détaille Kiracofe.

King recommande aux personnes dotées d’une peau sèche ou sensible, ainsi qu’à celles souffrant de rosacée, d’éviter les soins du visage à base de glace, car le froid peut être irritant et provoquer une fragilisation de la peau ainsi que des rougeurs.