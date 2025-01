Sommeil : le "sleepmaxxing", nouvelle tendance bien-être

Les insomnies n’ont rien de nouveau, mais la quête d’un sommeil de meilleure qualité a pris un curieux tournant sur TikTok. Une tendance virale, le « sleepmaxxing », y fait fureur et inonde le réseau de techniques créatives et parfois surprenantes. De l’utilisation de dilatateurs nasaux et au « mouth taping » (qui consiste à se poser un morceau de sparadrap sur la bouche) en passant par la consommation de mocktails bourrés de magnésium et de kiwis avant de dormir, les TikTokers partagent leurs secrets pour un sommeil plus profond et plus réparateur.