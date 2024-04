Certaines personnes ne sont jamais stressées. Sont-elles pour autant plus heureuses ?

De son côté, le stress nous permet de ressentir pleinement la vie et favorise l'apprentissage. L'hippocampe, cette région du cerveau qui joue un rôle central dans l'apprentissage à travers la mémoire, raffole de la nouveauté. Le fait de surmonter les petits facteurs de stress du quotidien constitue une source intarissable de nouveautés et d'évolution. Lorsque notre cerveau est privé de ces défis inoffensifs, il souffre. Ce phénomène est probablement à l'origine du déclin de la mémoire et de la capacité à résoudre des problèmes observé par Charles chez les participants non affectés par le stress dans la population de l'étude MIDUS.

« Dès les premiers signes de stress, notre réaction est souvent de couper court à la situation, de battre en retraite et de fuir, mais ce n'est pas une obligation », déclare Jamieson. « Apprendre à être résilient et à persévérer malgré les défis et les difficultés est une compétence primordiale. Il ne s'agit pas d'un trait de caractère inné mais bien d'un comportement que l'on peut apprendre et mettre en œuvre. »

Charles n'obtiendra jamais les réponses à ses questions sur l'identité de ceux dont l'existence échappe au stress. Les données personnelles des répondants sont scrupuleusement tenues secrètes par Carol Ryff, psychologue et responsable de l'étude MIDUS pour l'université du Wisconsin à Madison.

En revanche, Charles connaît très bien le profil général de ces individus : ce sont souvent des hommes âgés, non mariés, possédant un niveau d'éducation inférieur à celui des participants qui ont signalé au moins un facteur de stress quotidien au cours des huit jours de l'enquête. Ces étrangers au stress signalent également un nombre nettement inférieur d'activités quotidiennes par rapport au reste de l'échantillon, à l'exception de la télévision qu'ils regardent avec bien plus d'assiduité que ceux dont la vie est ponctuée d'expériences stressantes.

Charles attire notre attention sur un détail particulièrement intéressant de son étude : en apparence, moins une personne aurait d'interactions sociales, moins elle serait stressée… mais la réalité est plus complexe. Parmi les activités quotidiennes recensées par l'étude MIDUS, les personnes non stressées ont déclaré consacrer moins d'heures que les personnes stressées aux activités qui impliquent généralement une interaction sociale : le travail, le volontariat et apporter ou recevoir un soutien émotionnel.

Pourtant, comme le souligne Charles, le soutien émotionnel est un allié redoutable contre le stress. « Les autres sont souvent une source de stress dans notre vie quotidienne », déclare Charles en riant, avant d'ajouter : « Mais ils sont absolument nécessaires pour nous ; nous sommes des créatures sociales. »