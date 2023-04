Se priver de sucre et de gras ne garantit pas de perdre du poids

LES LIPIDES

On a longtemps mal compris les lipides. Les spécialistes étaient persuadés que les matières grasses présentes dans un aliment donné se répercutaient de manière équivalente sur le corps. Fort heureusement, ce dogme a évolué. De nos jours, de nombreuses personnes ont conscience que le gras (le macronutriment) doit être envisagé comme un composant alimentaire, un composant aux interactions chimiques multiples.

Servant au stockage à long terme de l’énergie, le gras contient plus du double de l’énergie des glucides (2,25 fois pour être exact). Il se présente sous deux formes : le gras saturé et le gras non saturé.

Les gras saturés sont solides à température ambiante et dérivent généralement de produits d’origine animale (les huiles de noix de coco et de palme font figure d’exception et sont aussi des gras saturés d’origine végétale). Il s’agit du type de gras le moins sain. Il est corrélé à une augmentation des inflammations et des lipoprotéines de basse densité (ou « mauvais » cholestérol). Pis encore, les gras saturés contiennent des protéines qui modifient les bactéries de la flore intestinale, ce qui a pour effet d’entraîner des inflammations dans l’ensemble du corps. De récentes études suggèrent d’ailleurs que la graisse saturée est en outre susceptible d’accroître le risque de résistance à l’insuline.

LES PROTÉINES

Les protéines sont véritablement les principales composantes de base de la vie. Elles sont faites d’acides aminés qui, à l’instar des métaux, peuvent être alliés pour créer d’innombrables variétés de machines dont les cellules de votre corps ont besoin pour fonctionner.

Bien que nous soyons une majorité à surtout associer les protéines à la viande, toutes les cellules en contiennent beaucoup ; même celles présentes dans le céleri. La principale différence entre les protéines des cellules végétales et celles des cellules animales est une affaire d’acides aminés ; les protéines animales en contiennent une plus grande variété. Les végétariens devraient manger une grande variété d’aliments pour que leur apport protéinique soit complet.

Bien que les régimes hautement protéinés fassent fureur, manger trop de protéines peut entraîner une prise de poids, et les régimes protéinés peuvent abîmer les reins.

POURQUOI BIEN S'ALIMENTER EST IMPORTANT

Tout cela soulève une question : comment grossit-on ? N’importe quel macronutriment (lipides, glucides et protéines) peut vous faire prendre du poids si vous en mangez trop. Comme les lipides sont les plus riches en énergie, en manger beaucoup peut rapidement conduire à un surplus calorique et à une dépense insuffisante.

Ce que votre corps ne peut utiliser pour produire de l’énergie, ou emmagasiner dans ses réserves de glycogènes, va s’accumuler sous forme de gras au cas où vous seriez à court d’énergie.

Le gras qui entoure vos organes, la graisse viscérale, est plus dangereuse pour votre santé que le gras stocké sous la peau, la graisse sous-cutanée. La graisse viscérale est corrélée à des troubles métaboliques comme la résistance à l’insuline et le diabète de type 2 et accroît le risque de maladie cardiovasculaire et de démence.

La grande question est la suivante : comment se débarrasse-t-on du gras ? Votre corps préfère se servir du glucose comme d’un carburant en premier, car le gras convient mieux aux réserves de long terme. Vous brûlez en permanence un mélange des deux, mais pour brûler plus de gras que de glucose, vous devez épuiser vos réserves de sucre pour atteindre la graisse.

Pour y parvenir, mangez plus tôt dans la journée et seulement durant la journée ; évitez de manger après le coucher du soleil ; et mangez dans des proportions raisonnables.