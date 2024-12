Sept découvertes médicales qui ont marqué l'année 2024

Les hommes possèdent un seul chromosome X, mais les femmes en ont deux. Puisque nous n'avons besoin que d'un seul chromosome X fonctionnel, le second doit être inhibé dans toutes les cellules de l'organisme. Selon la nouvelle étude, une protéine responsable de l'inhibition du chromosome X pourrait déclencher des maladies auto-immunes. Selon les témoignages d'experts recueillis par National Geographic plus tôt dans l'année , si les mécanismes liés à l'inactivation du chromosome X semblent expliquer l'inégalité des sexes face aux maladies auto-immunes, de plus amples recherches seront nécessaires pour comprendre ses implications.

Au grand soulagement de nombreux parents, la FDA a approuvé cette année l'utilisation d'un médicament, l'omalizumab, chez les individus âgés d'un an et plus afin de réduire le risque de réactions allergiques aux arachides et à d'autres aliments. Aux États-Unis, les allergies alimentaires touchent une personne sur dix et sont plus fréquentes chez les enfants, particulièrement chez les nourrissons et les nouveau-nés. Une réaction peut se produire dans les minutes ou les heures qui suivent l'ingestion d'un aliment allergène et les symptômes peuvent être bénins ou mortels.