Sommaire du magazine National Geographic du mois de septembre 2024 : Vers les abysses

Doté de technologies avancées telles qu’un sonar, plusieurs submersibles, des drones, et un hélicoptère, il permet à son équipage de près de soixante-dix personnes de travailler simultanément sur le terrain et au sein des quatre laboratoires qui analysent les données recueillies en temps réel. Grâce à des cartes en 3D du relief sous-marin visualisées en réalité virtuelles et à des prélèvements effectués avec des microscopes puissants, l’OceanXplorer aide à combler les lacunes des sciences marines et ouvre les portes d’un monde inconnu.