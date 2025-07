Comment les superordinateurs ont ouvert la voie aux ordinateurs portables et aux chatbots

ENIAC (1945)

En 1943, l’armée américaine finança un projet informatique mené par deux ingénieurs de l’Université de Pennsylvanie, John Mauchly et John Presper Eckert Jr. Le but était de créer une machine électronique plus rapide et plus fiable que le très mécanique Mark I. L’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) occupait une pièce entière de quinze mètres par neuf et comportait quarante panneaux de plus de deux mètres de hauteur. L’ENIAC contenait plus de 17 000 tubes à vide régulant le circuit électrique bien plus rapidement et efficacement que les interrupteurs mécaniques du Mark I. L’ordinateur se programmait à l’aide de trois panneaux de commandes. Il pouvait effectuer 5 000 additions par seconde, tandis que le Mark I en effectuait moins de quatre. Présenté au public en février 1946 comme « le premier ordinateur électronique du monde », l’ENIAC fut utilisé par l’armée pour calculer la faisabilité d’un projet de bombe à hydrogène.