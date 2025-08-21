Face wraps : peuvent-ils vraiment sculpter votre mâchoire ?

Autrefois soin de beauté de niche pratiqué uniquement par les adeptes les plus forcenés de la lutte contre le vieillissement, les masques gainants ont récemment fait une percée remarquée dans l’univers des soins de la peau. Les adeptes des soins cutanés s’engouent de ces bandages serrés ressemblant à des cagoules et de leurs supposés effets raffermissants et « sculptants ». Mais une bande élastique peut-elle vraiment atténuer le relâchement des joues et raffermir la mâchoire ? Parole aux spécialistes.

QUE PEUVENT VRAIMENT FAIRE LES BANDES GAINANTES ?

L’utilisation de bandes de compression pour traiter les cicatrices faciales remonte à la Première Guerre mondiale. Dans les années 1980, cette pratique s’est répandue dans le domaine de la chirurgie esthétique et on l’utilise aujourd’hui encore pour traiter des patients en post-opératoire. Une revue de la littérature publiée en 2019 a mis en évidence une amélioration statistiquement significative des cicatrices faciales grâce à l’utilisation de masques de compression et une étude publiée en 2023 portant sur des patients atteints de cancers de la peau du visage a relevé des résultats esthétiques stables et de long terme après dix mois d’utilisation.

« La réaction naturelle du corps à une chirurgie est de gonfler, d’accumuler du liquide », explique Foad Nahai, chirurgien esthétique chez MetroDerm qui demande à ses patients de porter des tissus de compression jusqu’à une semaine après un lifting. « Cela comprime et réduit l’œdème devant l’oreille, notamment au niveau du cou. » La compression est également « incroyablement efficace » dans le traitement des cicatrices, notamment des brûlures, ajoute-t-il. « Au début de ma carrière, quand je m’occupais de grands brûlés, nous leur faisions porter un masque facial sur mesure – semblable aux bandeaux que l’on voit sur les réseaux sociaux – pour comprimer les cicatrices. »

De nos jours, ces mêmes principes trouvent un nouvel emploi dans le monde de la beauté. Les adeptes du face wrapping affirment que ces bandes peuvent aider à raffermir et à sculpter la mâchoire, à réduire les gonflements, à améliorer la circulation et à prévenir le relâchement de la peau. Cependant, les spécialistes mettent en garde : tout changement perçu est temporaire.

« Vous pouvez constater une amélioration après avoir retiré le bandage, peut-être pendant deux heures », reconnaît Glen Nosworthy, médecin esthétique et fondateur du spa médical Glo by Glen. Cela est dû au fait que la compression déplace temporairement en dehors du visage le liquide lymphatique, une substance aqueuse qui peut s’accumuler dans les tissus mous et provoquer des gonflements. « Voyez ça comme une éponge », affirme Hannah Kopelman, dermatologue chez DermonDemand. « Vous pressez l’éponge pour en évacuer le liquide, mais dès que vous stoppez la compression, elle commence à s’imbiber de nouveau. »

Mais selon Foad Nahai, ce n’est pas parce que c’est plus serré que c’est mieux. D’ailleurs vous pourriez bien obtenir l’effet inverse à celui souhaité. « Si vous comprimez trop fort, vous comprimez toutes les artères et les vaisseaux sanguins et moins de sang circule dans les tissus. » Avec le temps, ce débit sanguin réduit peut priver d’oxygène et de nutriments les cellules de la peau, ralentir le processus de réparation et potentiellement nuire à la santé de la peau.

Cela n’améliorera pas non plus le relâchement, c’est-à-dire la fermeté et l’élasticité de la peau, qui diminuent avec l’âge à cause de la baisse du collagène et de l’élastine. « La seule chose qui modifie vraiment le relâchement de la peau est la capacité d’agir sur le collagène, l’élastine ou la distribution des graisses dans le visage, et rien de tout cela ne peut être fait à l’aide de la seule compression », explique Hannah Kopelman. Glen Nosworthy ajoute que si vous pouvez tenir une « pleine pincée » de peau relâchée entre les doigts, la chirurgie est probablement la seule façon de la raffermir efficacement.

En fin de compte, il n’existe « absolument aucune preuve » que les masques gainants aient un quelconque effet sur le rajeunissement du visage, affirme Foad Nahai. Mais si tout ce que vous cherchez est l’illusion passagère d’une mâchoire sculptée, un tissu de compression pourrait convenir. « Si vous vous apprêtez à prendre des photos, cela pourrait constituer une solution temporaire, précise Hannah Kopelman, mais je ne vois pas cela comme une solution de long terme. »

EXISTE-T-IL DES RISQUES ASSOCIÉS AU FACE WRAPPING ?

On considère généralement le face wrapping comme une pratique peu risquée tant que la compression n’est pas trop intense. « Il ne faut pas serrer trop fort car cela peut irriter la peau, voire aggraver une dermatite ou une rosacée », explique Hannah Kopelman.

Glen Nosworthy nous met en garde : les masques gainants « peuvent irriter la peau si on les garde huit heures d'affilée la nuit, surtout si on ne les nettoie pas, chose susceptible de faire plus de bien que de mal [et de provoquer] de l’acné ». Comme pour tout tissu porté au contact de la peau, un masque gainant devrait être lavé régulièrement à l’aide d’un détergent doux, ainsi que le conseille Foad Nahai. « Je recommanderais de les laver toutes les deux ou trois nuits. »

EXISTE-T-IL D’AUTRES MOYENS DE SCULPTER SA MÂCHOIRE ?

Tandis que les spécialistes s’accordent à dire que le bandage facial compressif ne viendra pas à bout du relâchement des joues, ils ne manquent pas de conseils à donner pour qui souhaite conserver une mâchoire ferme et dessinée.

« Limitez l’exposition au soleil, ne fumez pas, gardez votre peau hydratée – voilà les choses qui empêcheront ou, du moins, ralentiront le vieillissement et le relâchement de la peau », explique Foad Nahai. Glen Nosworthy recommande un drainage lymphatique facial pour « évacuer directement le fluide excédentaire hors des tissus mous, puis de compléter avec quelque chose comme le gua sha », un outil à bord lisse utilisé pour l’auto-massage du visage. « Les exercices faciaux peuvent également aider à renforcer les muscles et à faire circuler les fluides le long de la chaîne lymphatique pour qu’ils soient éliminés. »

Parmi les options professionnelles pour stimuler la production de collagène figurent notamment la radiofréquence, les ultrasons et certains traitements au laser fractionné. Dans le même temps, la chirurgie plastique peut être, selon Foad Nahai, la « seule [solution] efficace » pour traiter un relâchement de la peau au niveau de la mâchoire après l’âge de soixante ans. « Il n’existe pas d’alternative à l’ablation de l’excès de peau, si ce n’est de la remettre en tension et de retirer chirurgicalement l’excès. »