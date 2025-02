Pourquoi l'épidémie de grippe est particulièrement virulente cette année

Cette épidémie saisonnière a également été « très imprévisible », admet Nagata, avec plusieurs vagues d’infections et la circulation simultanée des souches de type A, H1N1 et H3N2, tout comme en France. En effet, le virus ne connaît normalement qu’un seul pic par saison, et voit généralement la prédominance d’une souche par rapport aux autres ; les pics multiples et la circulation de deux souches sont donc considérés comme inhabituels.

Un rapport préliminaire indique que cette imprévisibilité pourrait avoir rendu les vaccins contre la grippe moins efficaces que les années précédentes, mais les données sont encore insuffisantes pour savoir si c’est vraiment le cas, souligne Jason Newland, chef du service des maladies infectieuses au Nationwide Children’s Hospital dans l’Ohio. « Nous savons que, même dans ces années hors-norme ou lorsque leur efficacité n’est pas aussi bonne, [les vaccins] offrent toujours une certaine protection contre les formes graves de la maladie », précise-t-il.

Un autre facteur de l’épidémie de cette année, et probablement le plus important : le grand nombre de personnes qui ne se sont pas du tout fait vacciner. « Les taux de vaccination contre la grippe ont diminué, ce qui explique en grande partie l’augmentation du nombre de cas », explique Elizabeth Mack, médecin et cheffe de l’unité de soins intensifs pédiatriques à l’Université médicale de Caroline du Sud.

Selon les données des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), seulement 146,5 millions de doses de vaccin avaient été administrées au 1er février dans le pays, contre 156,9 millions l’année dernière, soit une baisse de 7 %. « Les taux de vaccination contre la grippe sont à leur plus bas niveau depuis des années ; moins de la moitié des Américains sont actuellement vaccinés », déplore Nagata.

En outre, bien que les enfants de moins de 5 ans soient particulièrement vulnérables aux pires conséquences de la grippe, moins de 46 % d’entre eux ont été vaccinés contre la grippe cette année dans le pays, « soit moins que l’année dernière à la même époque, [où] nous avions enregistré plus de 50 % », révèle Leana Wen, médecin urgentiste et professeure de santé publique à la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington.

COMMENT SE PROTÉGER AU MIEUX ?

Quelle que soit l’origine de la recrudescence actuelle, « nous savons comment nous protéger contre la grippe et comment la traiter », affirme Newland.

Une bonne hygiène reste l’un des outils de prévention les plus élémentaires. « Tout le monde devrait se laver les mains avec de l’eau et du savon, tout particulièrement après avoir touché les surfaces les plus utilisées », recommande Wen.

Selon la spécialiste, les personnes particulièrement vulnérables, comme les très jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, devraient prendre des précautions supplémentaires, en portant un masque de bonne qualité dans les espaces publics intérieurs et en évitant des espaces bondés et mal ventilés, par exemple.

Maintenir un mode de vie sain en dormant suffisamment, en mangeant des aliments nutritifs et en restant actif « peut également renforcer votre système immunitaire et réduire votre risque d’infection », ajoute Nagata.

Cependant, la protection la plus sûre contre les pires effets du virus reste probablement le vaccin. « C’est pourquoi il est recommandé à toutes les personnes de six mois et plus de se faire vacciner chaque année contre la grippe », explique Mack. En effet, comme l’indique le site internet du ministère de la Santé en France, « la vaccination présente un double avantage, c’est à la fois une protection individuelle et collective : plus le nombre de personnes vaccinées augmente, moins le virus circule ». L’épidémie saisonnière pourrait continuer pendant encore au moins un mois, c’est pourquoi il est toujours recommandé de se faire vacciner, même si le vaccin peut mettre sept à dix jours pour faire pleinement effet.