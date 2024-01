Islande : malgré une accalmie, l'éruption volcanique est loin d’être terminée

LES DEUX BRASIERS DE LA PÉNINSULE

En 2022 et 2023, deux autres éruptions ont éclaté à proximité, toutes deux à l'écart des agglomérations. Tout a changé en octobre dernier, lorsque la région de Svartsengi, au sud, où se trouvent le célèbre Lagon bleu, une importante centrale géothermique et la ville de Grindavík, a commencé à s'agiter.

Une série de tremblements de terre de plus en plus fréquents et intenses a atteint son apogée au début du mois de novembre. Le sol a tremblé et, dans certaines zones, a complètement changé de forme, endommageant des bâtiments et des routes de Grindavík. Le 10 novembre, un pic de tremblements de terre violents a laissé penser que le magma remontait rapidement à la surface, et les 4 000 habitants de Grindavík ont été rapidement évacués au milieu de la nuit.