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Sur un même territoire, deux mamans ours se font face

Chacune accompagnée de ses petits, ces deux mamans ours se toisent sans s'affronter. D'un simple regard, la femelle plus âgée intime à la plus jeune de garder ses distances.

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