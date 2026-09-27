Wisconsin : la naissance d'un bison blanc est interprétée comme une prophétie annonciatrice de paix
Ce phénomène extrêmement rare est synonyme de grande prospérité et de paix entre les peuples au sein de la culture autochtone. Cette ferme est devenue un lieu de pèlerinage après avoir vu naître plusieurs de ces individus.
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