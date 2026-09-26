Histoire

Le Yi Jing, un livre mystique qui régissait tous les aspects de la culture chinoise

Ce livre fut utilisé par les devins, qui déterminèrent l'avenir grâce à un langage codé basé sur des hexagrammes et les principes du Yin et du Yang.

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