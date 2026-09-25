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Une ferme du Kentucky victime d'un des phénomènes des plus étranges jamais observés

Cette ferme expérimenta une « pluie de viande », des morceaux de sang et de chair animale s'abattirent sur les lieux. Un phénomène qui reste inexpliqué.

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