Une ferme du Kentucky victime d'un des phénomènes des plus étranges jamais observés
Cette ferme expérimenta une « pluie de viande », des morceaux de sang et de chair animale s'abattirent sur les lieux. Un phénomène qui reste inexpliqué.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Stonehenge, Sedona, pourquoi les lieux mystiques nous attirent-ils autant ?
Les sites sacrés ont depuis toujours attiré les voyageurs à la recherche d’un lien avec une entité plus grande. Ces pèlerinages sont en plein essor dans un monde toujours plus connecté