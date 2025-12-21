Animaux

De jeunes orques en chasse nagent près des côtes de l'Ouest américain

Bien entrainées à la chasse par leurs mères, ces orques adolescentes sont désormais parfaitement autonomes. Elles nagent vers le Sud, ce qui les conduit à croiser la route des humains.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Animaux03:04

Dix-huit orques coopèrent pour attaquer deux baleines à bosse

Des orques de groupes différents peuvent coopérer ponctuellement lorsqu'une cible leur résiste. Si elles arrivent à noyer le baleineau, il y aura à manger pour tout le monde.

  • Animaux
  • Chasse
  • Dauphin
  • Orque
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Mammifères
  • Mammifères marins
  • Peuple et culture
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
04:02

Un pod d'orques part à la chasse à l'otarie

Animaux
04:21

Le long des côtes Pacifique nord-ouest, les orques du sud chassent le saumon

Animaux
04:10

Les orques profitent de l'escale des harengs dans les fjords

Animaux
04:15

Une meute de loups se lance à l'assaut d'un troupeau de bœufs musqués

Animaux
02:24

En promenade nocturne, un oryctérope sent l'approche de prédateurs et prend la fuite

Animaux
01:59

De jeunes suricates apprennent à chasser

Animaux
04:04

Pourquoi cette lionne tente-elle seule de chasser un éléphant ?

Animaux
03:41

Un ours noir affamé se sert dans une épicerie pour préparer son hibernation

Animaux
04:06

Un ourson grimpe au sommet d'un arbre où se trouvent deux chasseurs

Animaux
10:02

Les lionnes : rapides, agiles, puissantes et patientes

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.