De jeunes orques en chasse nagent près des côtes de l'Ouest américain
Bien entrainées à la chasse par leurs mères, ces orques adolescentes sont désormais parfaitement autonomes. Elles nagent vers le Sud, ce qui les conduit à croiser la route des humains.
