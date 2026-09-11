Animaux

Pour se défendre des prédateurs, les pucerons se regroupent et ondulent leur abdomen

Cela ne suffit pas toujours à dissuader les coccinelles, qui ne font qu'une bouchée de ces petits insectes piqueurs-suceurs de sève.

Cela ne suffit pas toujours à dissuader les coccinelles, qui ne font qu'une bouchée de ces ...

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Terre
  • Coléoptère
  • Insectes
  • Invertébrés

chercher des vidéos

Animaux
01:45

Pour repousser les prédateurs, la mygale projette ses poils irritants

Animaux
02:44

Un vampire de la taille d'une tête d'épingle

Animaux
03:08

Cette tortue cherche en vain de quoi manger

Animaux
01:44

Les vipéridés sont responsables de plus de morts chez l'Homme que n'importe quelle famille de serpents

Animaux
01:30

La plupart des vipéridés ne pondent pas d'œufs, mais donnent directement naissance à des bébés serpents

Animaux
03:05

Des insectes au venin puissant attaquent une souris-sauterelle

Animaux
04:15

Comment les abeilles africaines choisissent-elles une nouvelle reine ?

Animaux
04:09

Chine : le camouflage impressionnant des chenilles

Animaux
02:51

Chine : la mante creobroter gemmatus, un insecte aussi vorace qu'impressionnant

Animaux
02:14

Mississippi : les éphémères, ces insectes dont l'espérance de vie ne dépasse pas une journée

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.