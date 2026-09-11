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Cette tortue cherche en vain de quoi manger

Sur cette île volcanique et sous une chaleur désertique, cette tortue erre en quête des rares buissons pour se repaître.

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